Prince of Persia: importanti novità entro le prossime due settimane?

Si riapre il sipario su Prince of Persia. Negli ultimi tempi, infatti, i rumor su un nuovo capitolo della serie da parte di Ubisoft sono sempre più insistenti e già nelle scorse settimane vi avevamo parlato anche delle voci in circolazione su un possibile remake della trilogia delle Sabbie del Tempo.

Questa volta, però, potremmo conoscere molto presto interessanti novità. Precisamente, è possibile che entro le prossime due settimane saremo informati sul futuro di Prince of Persia. A dircelo è l’insider Okabe un utente di ResetEra. Non si tratta di un utente qualunque, poiché il suo account è stato verificato proprio dai moderatori del forum. Generalmente, gode di questo privilegio chi ha dei contatti con l’industria. È vero, si tratta solo di un rumor, ma vi ricordiamo che in passato Okabe è stato in grado di smentire alcune voci su Prince of Persia Dark Babylon – ed effettivamente le parole dell’utente sono state in seguito confermate. Tutto ciò ha contribuito a conferire notevole credibilità alle parole Okabe.

È già da diverse settimane che gli animi sono caldi e il fervore dei fan ha cominciato ad ardere, specialmente in seguito alla rilevazione di un possibile nuovo dominio di Prince of Persia, ovvero princeofpersia6.com – notizia che, purtroppo, si è rivelata essere inattendibile. Ma ad avvalorare l’ipotesi di un grande ritorno è stato anche un video che circolava qualche giorno fa e che mostra il gameplay di Prince of Persia Redemption, un capitolo della serie cancellato nel 2011 e mai pubblicato.

Tutte queste notizie lasciano intendere che sicuramente Ubisoft sta progettando qualcosa. Tuttavia, finché si tratta di voci di corridoio, consigliamo di esser prudenti e di aspettare comunque notizie ufficiali. Inoltre, sono anni che si parla di un possibile ritorno della saga. Vogliamo realmente credere che Ubisoft sia impassibile alle insistenti richieste di numerosi fan che attendono novità?