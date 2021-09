Project Galileo: il soulslike italiano sarà alla Tokyo Games Show 2021

Jyamma Games, la software house indipendente milanese, ha annunciato oggi la sua partecipazione alla Tokyo Game Show 2021 che si terrà dal 30 settembre al 3 ottobre 2021. La cosa ci rende molto orgogliosi, dato che Jyamma sarà una tra le poche realtà indipendenti italiane presenti alla fiera nipponica e porterà il proprio nuovo progetto soulslike: Project Galileo.

In Project Galileo i giocatori si troveranno immersi nelle bellezze culturali e paesaggistiche italiane e vivrà un’esperienza unica all’insegna della celebrazione dell’Italia in formato gaming.

Giacomo Greco, CEO di Jyamma Games, racconta le ragioni alla base della scelta di investire su questo evento: “I tempi sono maturi, Jyamma Games è pronta a presentarsi al pubblico asiatico, estremamente qualificato e appassionato alla tipologia di videogiochi come quello che stiamo sviluppando, il Souls-like, un gioco di ruolo di azione nato, appunto, in Giappone. É, quindi, fondamentale prendere parte al Tokyo Game Show, una piazza estremamente importante per noi e per il nostro Project Galileo perché il 45% dei gamer mondiali sono asiatici.”

Francesco Abbonizio, direttore creativo e artistico di Jyamma Games che ha collaborato con più software house internazionali, come Cd Projekt Red e Ubisoft, commenta così l’entrata del soulslike italiano nel mondo asiatico: “Project Galileo ha davvero il potenziale per affermarsi come ponte tra l’Italia e il mercato orientale dei videogame. Il mix di talento, competenza e attenzione ai dettagli che tutti stanno mettendo nel gioco è senza eguali – il nostro è un eccellente progetto in divenire e siamo assolutamente orgogliosi e onorati di avere un’occasione simile. Per la prima volta, la cultura e il folklore italiano saranno un’eccellenza a disposizione di un pubblico internazionale di gamer”.