Con oggi inizia l’ultima settimana di giugno 2022, e come di consueto non sono tardati ad arrivare i rumor riguardanti i prossimi giochi in arrivo nel servizio in abbonamento PS Plus. Come ben saprete, giusto la settimana scorsa il servizio targato PlayStation si è evoluto anche da noi in Italia, permettendo agli abbonati di godere di una valanga di esperienze videoludiche sia recenti che classiche al costo di un abbonamento mensile, il quale è ora suddiviso in 3 tier ben distinti.

Questo grande cambiamento non significa che ci lasceremo alle spalle i giochi che vengono aggiunti mensilmente nel PS Plus, anzi tutt’altro. Gli abbonati al nuovo PlayStation Plus Essential, infatti, potranno ancora contare su ben tre giochi nuovi al mese da riscattare e giocare in tutta comodità. Questa tripletta mensile, inoltre, sarà compresa anche negli abbonamenti Deluxe e Premium, i quali permetteranno di avere a disposizione una libreria digitale ben più ampia che comprende l’ex servizio PS Now e una serie di giochi classici appartenenti alle scorse generazioni PlayStation.

Al momento non sappiamo ancora quali saranno le aggiunge ufficiali nel servizio PS Plus Essential, ma come al solito c’è un rumor che sta impazzando in rete. Ancora una volta è il portale francese Dealabs a provare ad anticipare le prossime aggiunte del mese di luglio 2022, le quali dovrebbero essere le seguenti: Crash Bandicoot 4 It’s About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadegeddon.

Comme d'habitude, on vous révèle en avance la liste des jeux PS+ pour le mois qui arrive

— Dealabs.com (@Dealabs) June 26, 2022

Ovviamente, come al solito, per ora parliamo di mere speculazioni, anche se il portale francese è diventato noto proprio per azzeccare quasi sempre con le sue anticipazioni per quanto riguarda i giochi del PS Plus. Sarà davvero questa la tripletta di nuove esperienze proposte da PlayStation per il mese di luglio? Non ci resta che pazientare ancora qualche giorno per aspettare l’annuncio ufficiale, il quale non dovrebbe tardare.