PlayStation ha annunciato la revisione del suo PlayStation Plus, l’abbonamento dedicato al gioco online della popolare console di casa Sony, che oltre a garantire le varie caratteristiche multiplayer ha da sempre offerto la possibilità di scaricare ben due o più titoli gratuiti selezionati al mese sulla propria piattaforma.

Con l’avvenire di Xbox Game Pass era ovvio che prima o poi sarebbe arrivata una contromossa da parte dell’azienda giapponese, anche se in un formato diverso e con obbiettivi visibilmente differenti. In questo articolo vi spiegheremo il funzionamento del nuovo PlayStation Plus, i tre tier d’abbonamento e il catalogo completo dei giochi disponibili (che aggiorneremo di volta in volta!).

PlayStation Plus, che cos’è

PlayStation Plus è un servizio d’abbonamento che permette di videogiocare online e ad avere accesso a due titoli selezionati e gratuiti ogni mese, oltre della possibilità di usufruire di sconti esclusivi e sfruttare i salvataggi via cloud. Da giugno sarà diviso in tre tier d’abbonamento che vi illustriamo nel prossimo paragrafo.

PlayStation Plus, come funziona

Abbonarsi a PlayStation Plus è facile e può essere fatto sia tramite la vostra PlayStation sia con l’acquisto di carte prepagate dedicate. A oggi gli unici abbonamenti acquistabili sono quelli relativi a PlayStation Plus, che diventerà Essentials a partire da giugno, mentre gli altri due tier arriveranno sempre durante lo stesso mese, così come le card acquistabili separatamente.

A oggi mancano diverse informazioni relative a come funzioneranno i giochi, per esempio ancora non sappiamo se i titoli presenti offriranno (come nel caso di Xbox) aggiornamenti dedicati alla next-gen, oppure saranno solo su una (PS4) o sull’altra piattaforma (PS5), questo perché su PlayStation non esiste lo smart delivery. Un’altra cosa non chiarita è se i titoli retrocompatibili riceveranno una qualche modalità grafica migliorata e se soprattutto se Sony consentirà l’acquisto separato dei suddetti giochi anche in formato stand alone.

Tuttavia, se oggi possedete un abbonamento PlayStation Plus, lo stesso si convertirà in Essentials a partire da giugno, mentre se avete acquistato sottoscrizioni al NOW, quest’ultimo diventerà PlayStation Plus Premium a partire da giugno.

Plus Essentials

Plus Essentials è, in breve, l’abbonamento base che abbiamo da sempre imparato a conoscere. Di seguito la sua offerta:

Due titoli selezionati gratuiti al mese (utilizzabili solo tramite abbonamento)

Sconti esclusivi

Cloud save per i videogiochi

Accesso al multiplayer online

Prezzo: €8,99 al mese (Amazon) | €24,99 ogni tre mesi (Amazon) | €59,99 all’anno (Amazon)

Plus Extra

Plus Extra è il secondo tier d’abbonamento. Oltre a comprendere i vantaggi di Plus Essentials, si avrà accesso a ben 400 titoli tra blockbuster esclusivi e giochi terze parti, tripla A e indie. Le esclusive non verranno introdotte, almeno per il momento, al day one. Di seguito l’offerta:

Plus Essentials

400 giochi tra titoli PS4 e PS5, giocabili in streaming e in locale tramite download

Prezzo: €13,99 al mese | €39,99 ogni tre mesi | €99,99 all’anno

Plus Premium

Plus Premium è il terzo tier d’abbonamento. Oltre a comprendere i vantaggi di PlayStation Extra (e di conseguenza di Essentials), si avrà accesso a 340 giochi in più retrocompatibili con le generazioni PS1, PS2, PS3 e PSP, oltre alla possibilità di provare, tramite delle demo, alcuni titoli selezionati, così da valutarne l’acquisto anzitempo. Di seguito l’offerta completa:

Plus Extra

340 titoli retrocompatibili tra cui un catalogo di giochi scaricabili e giocabili in streaming delle generazioni PS1, PS2, PSP e diverse esperienze PS3 accessibili via cloud gaming.

Possibilità di provare dei giochi selezionati prima di acquistarli

Prezzo: €16,99 al mese | €49,99 ogni tre mesi | €119,99 all’anno

PlayStation Plus Premium, catalogo completo

Il catalogo ufficiale verrà aggiornato nel tempo, ma di seguito potete trovare i primi giochi confermati e il modo in cui abbiamo deciso di elencarli. Lo aggiorneremo costantemente.