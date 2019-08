PS Plus Settembre 2019: ecco i giochi gratis PS4

Sono stati finalmente svelati i nuovi giochi gratis per PS4 compresi nell'abbonamento PS Plus di Settembre 2019: ecco tutti i dettagli.

Sony PlayStation ha finalmente svelato tramite le pagine del PlayStation Blog quali sono i giochi gratuiti disponibili all’interno dell’abbonamento PS Plus di Settembre 2019. A partire da martedì 3 settembre avremo modo di mettere le mani sopra Batman Arkham Knight e Darksiders 3.

Con Batman Arkham Knight potremo esplorare la città di Arkham City nei panni dell’Uomo Pipistrello. Il gioco d’azione neo-noir di Rocksteady conclude la trilogia iniziata su PS3. Potremo guidare la Batmobile per le strade e affrontare molti super cattivi come Spaventapasseri, Harley Quinn, Killer Croc. Caratteristica del gioco è il sistema di combattimento free-flow, apparso poi all’interno di molte altre opere, come il recente Marvel’s Spider-Man.

Il secondo gioco dell’abbonamento PS Plus di settembre 2019 è Darksiders 3, terzo appuntamento della saga che ci ha visto guidare Guerra e Morte contro un complotto cosmico. In questa occasione ci troviamo nei panni di Furia. Dovremo esplorare l’ambiente, trovare segrete, armi e sbloccare abilità per sconfiggere i nemici sempre più potenti.

I giochi saranno disponibili fino al 30 settembre 2019. Diteci, cosa ne pensate delle proposte di questo mese per il PS Plus? Siete soddisfatti oppure avreste voluto qualcosa di diverso?