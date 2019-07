PS Vita, niente più nuovi titoli sullo store dal 2020?

Secondo quanto emerso, dai primi mesi del prossimo anno PS Vita non riceverà più nessun nuovo titolo sul PlayStation Store.

Ulteriori cattive notizie per i pochi fan ancora presenti dell’oramai defunta PS Vita. Dopo aver messo la parola fine alla produzione della propria portatile, infatti, Sony starebbe pensando di chiudere definitivamente il prossimo anno anche la possibilità di pubblicare nuovi titoli sul PlayStation Store.

A riferire tale infausta notizia è stato Suzaku, software house dietro Sense: A CyberpunkGhost Story, titolo attualmente previsto per il 2020 su PS Vita.

Suzaku ha infatti recentemente aggiornato la pagina Kickstarter del progetto con il seguente messaggio: “Per coloro che stessero cercando novità sulla release di Sense: A CyberpunkGhost Story su PS Vita, per quello di cui siamo a conoscenza, è tutto apposto e pronto per il lancio. Magari dovremmo tagliare qualcosa per il lancio ma abbiamo accesso alla dashboard per pubblicare i contenuti sul PlayStation Store e abbiamo assolutamente intenzione di farlo. Potremo essere l’ultimo titolo in assoluto ad essere rilasciato su PS Vita!”.

Un post che lascia veramente poco spazio all’immaginazione e che sembra mettere una pietra tombale sulla sfortunata console portatile di Sony. Considerando come il titolo di Suzaku, Sense: A CyberpunkGhost Story, sia attualmente atteso per i primi mesi del prossimo anno sembrerebbe proprio che alla fine della possibilità di vedere nuovi titoli sul PlayStation Store di PS Vita manchino oramai veramente pochi mesi. Un vero peccato.

