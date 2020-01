PS4: ecco qual è l’esclusiva più venduta nel 2019 sul PS Store

Con la recente conclusione dell’annata passata, molti colossi dell’industria videoludica hanno deciso di mostrare svariate classifiche riguardanti i titoli più di successo del 2019. Tra le top e flop di fine anno, anche Sony ha deciso di stilare la propria classifica, elencando però i titoli più venduti su PS4. Ovviamente dalla classifica non potevano mancare nomi come GTA 5 ed il recente Call of Duty: Modern Warfare. Ma la vera sorpresa sarebbe quella di Days Gone, che grazie alle sue vendite è riuscito a guadagnarsi un posto nell’elenco di Sony.

Il noto insider Benji-Sales ha di recente svelato che l’esclusiva PS4 creata dai ragazzi di Bend Studio è riuscita a posizionarsi nella decima posizione tra i giochi più scaricati del 2019. Stando sempre all’insider in questione, Days Gone è anche l’esclusiva PS4 più venduta dell’ultimo anno. Un risultato simile è sicuramente da apprezzare (specialmente visto che stiamo parlando di una nuova IP). Tuttavia Sony non sembra aver deciso di “celebrare” questo traguardo di Days Gone in maniera particolare.

https://twitter.com/BenjiSales/status/1215342764386390022

Non sappiamo esattamente perché la casa nipponica abbia deciso di “ignorare” il traguardo di Days Gone. Tuttavia questi ottimi risultati di vendita serviranno a consolidare le basi per un futuro sequel dell’opera Bend Studio. Ovviamente non sappiamo le future intenzioni della casa di sviluppo e nemmeno se effettivamente un Days Gone 2 arriverà sulla futura PS5.

Come sempre, ci tocca soltanto aspettare e sperare nel migliore dei risultati. Sicuramente un seguito dell’opera post apocalittica ci farebbe più che piacere. Per adesso però non possiamo fare altro che congratularci con Bend Studio per il traguardo raggiunto con Days Gone.