PS5: ecco quale potrebbe essere l’aspetto della console secondo un fan

Sono ore tumultuose per i fan PlayStation. Sony ha confermato ufficialmente che, esattamente come lo scorso anno, non parteciperà all’E3 2020, poiché oramai la visione dell’evento non coincide con gli obbiettivi della società. Al tempo stesso, varie figure chiave Sony PlayStation si sono radunate a San Francisco, forse per organizzare un evento dedicato al reveal di PS5.

La console è ancora in larga parte un mistero, a cominciare dal suo aspetto. Per ora abbiamo avuto modo di scoprire il design del dev-kit di PS5, ma come sempre la versione consumer sarà ben diversa. Xbox Series X propone un design a torre, rompendo la tradizione, ma PS5 farà lo stesso? Un fan ha quindi ipotizzato l’aspetto della macchina da gioco giapponese, come potete vedere qui sotto.

L’utente che ha condiviso le immagini è xTHAFINESTx, ma non siamo certi che sia lui l’autore. In ogni caso, questo mockup propone un design molto conservativo, simile a una PlayStation 4 Pro. L’aspetto è elegante e semplice: probabilmente piacerà a molti.

Non si tratta del primo mock up realizzato da un giocatore, ovviamente: vi abbiamo infatti già segnalato una versione a torre, in stile Xbox Series X, in un altro articolo. L’aspetto, però, non è l’unico elemento importante. Il design di una console deve essere anche funzionale alle sue componenti interne e, sopratutto, al loro raffreddamento. PS4, dopo qualche tempo, tende a scaldarsi parecchio e le ventole devono fare molto rumore per tenere sotto controllo la temperatura.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di ipotesi dei fan. Speriamo di poter scoprire presto tutti i dettagli di PS5. Voi quale design preferite?