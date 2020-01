PS5: un nuovo design fan made mostra la console in verticale in stile Xbox Series X

Aleggia ancora un pesante velo di mistero attorno al design ufficiale di PlayStation 5, e molti appassionati non stanno più nella pelle nel vedere quali forme mostrerà la console di prossima generazione Sony. Rifacendosi allo stile di Xbox Series X, un nuovo concept fan made di PS5 apparso sul web di recente, si focalizza sul mostrare come potrebbe apparire il nuovo modello di PlayStation se dovesse adottare un design verticale.

Creatori del nuovo concept sono i ragazzi di VR4Player, che si sono ispirati quasi prevalentemente proprio alle forme della nuova console di casa Microsoft, andando ovviamente ad adattare loghi, stile e colori di casa Sony mescolati al sistema di raffreddamento dell’Apple Mac Book Pro datato 2013.

Il video pubblicato sul canale YouTube di VR4Player.fr mostra nell’arco di circa 2 minuti il concept di PS5 da svariate angolazioni, soffermandosi anche sul design del Dualshock 5 e di un probabile nuova versione di PSVR. Inoltre viene mostrato che la console potrebbe venire utilizzata sia in verticale che in orizzontale grazie all’utilizzo del sistema di aerazione che permetterebbe a questo design fan made di non impattare sull’eccessivo riscaldamento.

Attualmente Sony non si è ancora sbilanciata sul design ufficiale che avrà PlayStation 5, anche se al momento si hanno poche informazioni confermate sulla console di prossima generazione della compagnia giapponese a parte la finestra d’uscita (durante le festività natalizie del 2020) e il logo ufficiale. Cosa pensate del design fan made ricreato dai ragazzi di VR4Player?