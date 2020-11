PS5, disattivate questa funzione per salvare spazio

Domani è il grande giorno, finalmente in molti potranno finalmente mettere le mani su PS5, e soprattutto avere un primo assaggio di cosa Sony ha in serbo per questa nuova generazione. Cosa giocherete appena accenderete la vostra nuova console? Fatecelo sapere nei commenti. Demon’s Souls oppure Spider-Man Miles Morales? Intanto prima di giocare, vi vogliamo dare una piccola dritta su come salvare dello spazio all’interno dell’SSD della console.

Mai come quest’anno sarà infatti necessario scendere a compromessi con le nuove console, dato lo spazio leggermente “esiguo” che ci viene concesso per installare i titoli. All’interno della nuova interfaccia utente di PS5 come ben sapete, sono state introdotte tantissime novità. Tra queste figura anche una gestione completamente diversa dei trofei delle tab di attività social. Con queste nuove funzioni è stata introdotta un’altra novità che viene impostata automaticamente dalla console al nostro avvio.

A differenza di quello che accadeva su PS4 infatti, oltre che uno screenshot, una volta che sbloccheremo un trofeo verrà salvata una piccola clip “dell’impresa” con una grafica completamente nuova e accattivante. Quello che vi consigliamo di fare, se volete essere attenti allo spazio sul vostro SSD, è di disattivarla completamente. Ovviamente per farlo non è complicato. Non dovrete far altro che andare nelle impostazioni, poi nel menù “catture” e infine disattivare il flag relativo ai video dei trofei.

In questo modo avrete sicuramente salvato dello spazio che potete dedicare tranquillamente ai vostri Screenshots oppure per chi è interessato nella Virtual Photography, alle vostre creazioni. Se ancora non avete avuto modo di vedere nella sua completezza l’interfaccia utente di PS5, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in cui troverete tutte le informazioni di sorta. Inoltre vi ricordiamo che Amazon domani metterà di nuovo in vendita la console, quindi se ancora non l’avete prenotata, vi consigliamo caldamente di tenere d’occhio il sito!