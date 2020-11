PS5: a breve nuovamente disponibile su Amazon, ecco quando

PS5 è pronta al suo debutto in Europa, Italia compresa, che avverrà il 19 novembre. La console, risultata essere uno degli oggetti più desiderati di questo bizzarro 2020, è andata in fretta sold-out all’apertura dei preordini su Amazon. Ma non preoccupatevi: ci giungono segnalazioni di un utente riguardo alla riapertura dei preordini. La console tornerà disponibile sul noto negozio online alle 13:00 del 19 novembre 2020, ovvero per il day-one.

Ma attenzione! Vi conviene essere tempestivi in quanto le scorte saranno decisamente limitate. Le possibilità di accaparrarsi una nuova e scintillante PlayStation 5, quindi, dipenderà dalla vostra rapidità. Vi consigliamo di segnare ora e data sul vostro calendario per non perdere questa ghiotta occasione. Infatti, la console next-gen targata Sony non sarà disponibile negli store fisici a causa della seconda ondata pandemica. Sarà invece possibile ritirarla soltanto per chi l’ha preordinata.

La console sta facendo parlare di se sia positivamente che negativamente. Sembrerebbe infatti che un’unità abbia smesso di funzionare a causa di alcuni problemi con periferiche esterne. Altre bizzarrie segnalate dagli utenti riguardano i due strani casi di console Standard al posto delle Digital e un DualSense con uno strano difetto. Detto ciò al momento non si stanno registrando ulteriori casi di console difettose per la gioia degli utenti in trepidante attesa.

Mancano pochi giorni per poter finalmente estrarre dalla confezione la nuova PS5. Tra i titoli che accompagneranno il suo lancio, spiccano Marvel’s Spider-Man Miles Morales e l’adrenalinico e maestoso Demon’s Souls Remake, ultima fatica di Bluepoint Games. In attesa di poter finalmente dichiarare aperta per tutta l’utenza l’era della next-gen, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione tecnica di PlayStation 5 in modo da potervi fare un quadro completo e dettagliato su cosa ha da offrire!

Prenoterete PlayStation 5 non appena tornerà disponibile, oppure preferite rimandarne l’acquisto? Dateci una vostra opinione nei commenti!