PS5: il Dualsense cambierà radicalmente l’esperienza di Quantum Error, secondo gli sviluppatori

Quantum Error sarà una delle prime esclusive che saranno disponibili al lancio di PS5, su cui TeamKill Media sta concentrando maggiormente i suoi sforzi per offrire un’esperienza di gioco all’altezza dell’hardware della console next-gen. E il reveal del controller DualSense non ha fatto altro che aumentare l’hype del team di sviluppo, in special modo per le funzioni del feedback aptico.

TeamKill Media ha dichiarato di avere già in mente diverse funzioni da implementare in Quantum Error, per “intensificare l’esperienza di gioco“. In risposta ad un commento ricevuto, gli sviluppatori si sono detti molto eccitati dalle possibilità offerte dal DualSense: in particolare, TeamKill Media ha fatto notare come i giocatori possano incontrare e sentire resistenza forzando una porta con un halligan tool tramite la risposta progressiva dei grilletti.

“Il DualSense di PS5 è davver super emozionante. La cosa che troviamo più interessante è la funzione del feedback aptico, specialmente nei grilletti che ci permettono di intensificare momenti di gioco come non è mai stato fatto prima, una sensazione del tutto nuova. Nel caso di Quantum Error, inseriremo un feedback di resistenza forzando una porta, che va man mano ad intensificarsi opponendo una forza contraria“. In merito, gli sviluppatori hanno aggiunto altro anche sul gameplay: il protagonista del gioco avrà a disposizione una serie di strumenti, come una maschera antigas per attraversare aree di gioco tossiche, o degli strumenti di manomissione per accedere ad aree bloccate e ricche di loot. Per quanto riguarda il lato armamentario, invece, il titolo offre più di una dozzina di armi diverse.

La campagna, inoltre, avrà una durata stimata tra le 15 e le 20 ore totali. Staremo a vedere cosa riusciranno a creare i ragazzi di TeamKill e non solo: recentemente, anche gli sviluppatori di Ready or Not hanno dichiarato di essere interessati alle potenzialità offerte dall’hardware di PS5 e dal controller DualSense. Nei prossimi mesi ricevermo sicuramente altre novità, ma per ora, possiamo esser certi che la PS5 è riuscita a guadagnarsi molto interesse da parte dei fan e soprattutto degli sviluppatori, intenti ad offrire agli utenti esperienze del tutto nuove.