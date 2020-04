PS5: il nuovo controller DualSense permetterà maggiore immersività

Tra gli argomenti ludici del momento possiamo sicuramente trovare il nuovo controller di PS5 DualSense, device che promette di portare numerose informazioni per la futura PlayStation 5. Gli sviluppatori di Until Dawn, l’esperienza horror interattiva rilasciata per PlayStation 4, in una recente intervista rivelano come, grazie al futuro DualSense, i giochi per PS5 potranno garantire una maggiore immersività.

Le dichiarazioni riguardanti PlayStation 5 arrivano direttamente da Pete Samuels, l’amministratore delegato di Supermassive Games, che in una recente intervista ha parlato di come ci siano già delle discussioni interne all’azienda riguardanti l’utilizzo del futuro DualSense di PS5 per poter ottenere un’immersività maggiore. Tutti i fan del genere horror saranno lieti di sapere che secondo gli sviluppatori la nuova teconologia introdotta con PlayStation 5 permetterà un maggiore controllo tattile, ovvero la possibilità utilizzare il touchpad per effettuare azioni nel videogioco, e grazie a questo miglioramento sarà possibile potenziare il legame che si forma fra il giocatore e il personaggio giocato.

In aggiunta Samuels sottolinea come l’annuncio del DualSense per PlayStation 5 abbia aperto le porte a nuove opportunità per quanto riguarda il poter controllare e interagire con il videogioco attraverso ulteriori sensi, per esempio viene citato il tentativo da parte degli sviluppatori di utilizzare la propria voce per controllare delle interazioni nel gioco. Viene oltretutto evidenziato come la natura del nuovo controller di PS5 possa permettere una maggiore capacità di portare il giocatore a percepire l’esperienza di gioco come una vera e propria esperienza reale.

Poiché i titoli sviluppati da Supermassive Games, come Until Dawn e The Dark Pictures Anthology, sono delle vere e proprie esperienze interattive risulta evidente come le nuove tecnologie integrate nel DualSense di PS5 possano rivelarsi fondamentali per i futuri titoli della compagnia. Insomma PlayStation 5 si prospetta sempre più interessante, e, con la data d’uscita prevista per fine 2020, non si può fare altro che rimanere aggiornati sui futuri sviluppi della console di casa Sony e aspettare il lancio ufficiale. Infine vi ricordo che recentemente è emerso come non tutti i titoli PS4 che saranno compatibili con PS5 riceveranno dei miglioramenti effettivi.