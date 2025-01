Until Dawn diventa un film: ecco il primo teaser

Sony Pictures ha rilasciato il primo teaser trailer del film "Until Dawn", adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco horror. Il breve video di circa un minuto offre alcuni scorci della pellicola e include commenti del regista sulla direzione intrapresa per l'adattamento.

Contrariamente alle aspettative, il film sembra discostarsi significativamente dalla trama del gioco originale: mentre il videogioco era ambientato su una montagna innevata, il film pare svolgersi in una casa estiva, mantenendo però l'elemento di minaccia contro un gruppo di adolescenti.

Guarda il trailer qui

Il regista ha spiegato che questa scelta è stata fatta per rendere la storia adatta al grande schermo, pur mantenendo lo spirito del gioco. Nel caso in cui non ci aveste giocato, in Until Dawn i giocatori dovevano prendere decisioni rapide che determinavano la sopravvivenza dei personaggi, con la possibilità di concludere la storia prematuramente se tutti morivano o di ottenere finali molto diversi in base a chi sopravviveva.

La scelta di allontanarsi così marcatamente dal materiale originale ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, come era prevedibile: alcuni sono curiosi di vedere come questa nuova interpretazione si svilupperà, mentre altri esprimono scetticismo sulla fedeltà all'esperienza di gioco.

Sony Pictures ha annunciato che un trailer più sostanzioso sarà rilasciato prossimamente, fornendo maggiori dettagli sulla trama e possibilmente una data di uscita. Al momento, non è stata comunicata una data precisa per il debutto del film nelle sale.

Insomma, l'adattamento di Until Dawn si inserisce in una lunga tradizione di tentativi di portare i videogiochi al cinema, dove la scelta di discostarsi dall'ambientazione originale potrebbe essere vista come un rischio, ma anche come un'opportunità per esplorare nuove direzioni narrative. Solo il tempo dirà se questa scelta si rivelerà vincente o meno.