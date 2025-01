Until Dawn: ecco il trailer del film ispirato al gioco horror

Sony Pictures e PlayStation Productions hanno pubblicato - dopo un teaser di qualche giorno fa - il trailer completo dell'adattamento cinematografico del videogioco horror Until Dawn, in occasione del decimo anniversario della sua uscita. Il film, diretto da David F. Sandberg e scritto da Gary Dauberman, arriverà nelle sale cinematografiche entro la fine dell'anno.

Guarda il trailer qui

L'adattamento cinematografico di Until Dawn non sarà una semplice trasposizione della trama del videogioco, ma presenterà una nuova storia originale ambientata nello stesso universo. Il film manterrà lo spirito del gioco, in particolare l'idea delle decisioni con conseguenze multiple e potenzialmente fatali, adattandola per massimizzare l'intrattenimento e il terrore per gli spettatori.

Peter Stormare, che nel videogioco interpretava il Dr. Hill, farà da collegamento tra il gioco e il film. L'attore ha presentato il primo trailer del film, dichiarando:

"Il film sarà pieno di nuovi personaggi e vittime in una storia inedita, carica di colpi di scena. Che siate fan di lunga data o lo scopriate per la prima volta, preparatevi a un Until Dawn come non l'avete mai visto prima".

La decisione di creare una nuova storia anziché adattare direttamente quella del videogioco è stata presa per mantenere alto l'interesse sia dei fan che dei nuovi spettatori. Gli sviluppatori promettono che il film manterrà l'atmosfera di mistero e suspense tipica del gioco, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine.

Sebbene la trama sia nuova, il film conterrà diversi collegamenti con il videogioco originale. Potremo, quindi, scoprire come gli eventi del film si collegano a quelli del gioco, esplorando nuovi aspetti dell'universo di Until Dawn.

L'uscita del film Until Dawn nelle sale è prevista entro la fine del 2025. Ulteriori aggiornamenti e dettagli verranno rilasciati nei prossimi mesi, in attesa del debutto sul grande schermo di questo atteso adattamento cinematografico.

Il genere horror nei videogiochi ha una lunga tradizione, risalente agli anni '80 con titoli come "aunted House per Atari 2600. Until Dawn si inserisce in questa tradizione, portando però una novità significativa: la struttura a scelte multiple con conseguenze permanenti. Questo elemento, tipico dei libri-gioco degli anni '80 e '90, viene qui integrato in modo innovativo in un'esperienza videoludica moderna.

Una curiosità interessante riguarda il processo di motion capture utilizzato per il gioco. Gli attori, tra cui Hayden Panettiere e Rami Malek, hanno dovuto recitare in tute speciali per catturare ogni sfumatura delle loro espressioni e movimenti. Questo ha permesso di creare personaggi incredibilmente realistici per l'epoca, aumentando l'immersione del giocatore.