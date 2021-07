PS5 è la PlayStation venduta più velocemente di sempre, nonostante le poche scorte

Da quando PlayStation 5 è stata lanciata lo scorso novembre, la nuova console Sony si porta dietro una problematica non da poco: le poche scorte disponibili sul mercato. Sebbene PS5 torni disponibile in vari negozi molto spesso, le poche console messe in vendita vanno letteralmente a ruba non permettendo di esaudire completamente l’alta richiesta da parte dei consumatori. Nonostante questa situazione, la console made in Japan sta riuscendo a fare numeri da record senza alcuna sosta.

Come sta facendo notare VGChartz, in questo periodo PS5 ha raggiunto quota 10 milioni di console vendute in sole 35 settimane dal lancio. Un risultato impressionante già di suo, che diventa ancora più significativo se pensiamo che dal giorno del day one della console fino ad oggi le scorte sono ancora limitate. La cosa davvero sorprendente, però, è che la console di nuova generazione Sony è diventata la PlayStation venduta più velocemente di sempre del marchio giapponese dedicato al gaming.

Come sottolinea VGChartz, durante la settimana che è terminata lo scorso 10 luglio, PlayStation 5 ha venduto la bellezza di circa 235.907 unità, portando le vendite totali della console a quota 10,01 milioni. Xbox Series X|S hanno venduto invece 116.412 unità, con un totale complessivo che ora arriva a 5,93 milioni, mentre la console che ha venduto di più in questo periodo è stata Nintendo Switch con le sue 359,529 unità.

Nonostante il periodo di scarsità delle scorte di console e componenti, le piattaforme da gioco di nuova generazione PS5 e Xbox Series X|S hanno fatto segnare dei numeri comunque parecchio elevati. Non sappiamo quando di preciso le scorte torneranno disponibili per tutti senza problematiche, ma speriamo che l’altissima domanda possa trovare una risposta da parte delle compagnie videoludiche il più presto possibile.