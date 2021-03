PS5: il nuovo PlayStation VR avrà una banana come controller

Settimana scorsa è stata ricca di annunci e novità per quanto riguarda il mondo videoludico Sony e PS5. Insieme ad un nuovo State of Play che ci ha mostrato una carrellata di giochi, la compagnia giapponese ha svelato i propri piani verso il futuro della realtà virtuale made in PlayStation. Dopo un primo visore pubblicato nell’ottobre 2016, anche PlayStation 5 avrà una sua versione next-gen del casco per VR.

Nonostante l’annuncio da parte di Sony, la compagnia non ha ancora voluto scendere troppo nei dettagli relativi al nuovo modello di visore VR per PS5. Per scoprire qualcosa di più concreto su questo nuovo hardware dovremo aspettare fino al 2022 quindi, ma a quanto pare, stando ad alcuni brevetti apparsi in rete di recente, possiamo già provare ad immaginare alcune caratteristiche del nuovo visore in arrivo nel prossimo futuro.

Non è la prima volta che i brevetti Sony provano ad aprirci una finestra dalla quale guardare in anticipo il futuro dell’hardware PlayStation, e questa volta le immagini sono davvero curiose e criptiche allo stesso tempo. Stando ad un paio di figure apparse online, sembra che il controller del prossimo visore PSVR sarà una banana. Non a forma di banana come il concept del Dualshock 3, ma proprio una banana vera e propria.

Come capita spesso in queste occasioni, non è affatto detto che le immagini si riferiscano al prodotto finale, anche perchè insomma, sarebbe davvero particolarmente assurdo armeggiare con una banana mentre si indossa un casco per la realtà virtuale. Cosa ne pensate di quest’ultimo brevetto dedicato al nuovo modello del PSVR apparso in rete? Pensate davvero che i nuovi controller VR di Sony andranno ad assomigliare a delle banane? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo con un commento nella sezione dedicata qua sotto.