PS5 avrà un visore VR next-gen! I primi dettagli ufficiali

Ancora prima di vedere con i nostri occhi PlayStation 5, Sony aveva già dichiarato che la console di nuova generazione avrebbe supportato il precedente modello di PlayStation VR. Il tutto senza mai confermare in via ufficiale se il visore avrebbe avuto un’evoluzione con un secondo modello solamente dedicato a PS5. Ora ci siamo, con la compagnia giapponese che ha ufficializzato l’esistenza di un nuovo PlayStation VR condividendo con noi i primi dettagli ufficiali sul nuovo hardware.

PSVR

Con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha voluto svelare solo alcuni primissimi dettagli sul nuovo visore per realtà virtuale in arrivo su PS5. È ancora molto presto per dare un’occhiata da vicino al design de nuovo VR, ma ci sono state dette alcune cose molto interessanti. I controller, per esempio saranno rivisti, e proporranno una nuova esperienza che andrà, tra le altre cose, ad inserire alcune feature già viste sul nuovo controller DualSense come il feedback aptico.

Il nuovo visore per realtà virtuale si andrà a collegare a PS5 nuovamente tramite una soluzione cablata. Questa volta sarà necessario solamente un cavo, e questo andrà a migliorare la fruizione generale e il setup. Oltre a ciò, è confermata anche una maggiore risoluzione e un campo visivo ampliato, che permetteranno ai giocatori di immergersi in modi migliori in nuovi modi sulle esperienze che verranno rilasciate in futuro.

Come viene confermato da Sony alla fine di questo nuovo comunicato, il nuovo visore per la realtà virtuale necessita ancora di diverso tempo di sviluppo, quindi non verrà lanciato nel 2021. Queste dichiarazioni di Sony vogliono solamente fornire ai propri appassionati una visione più di insieme su quelli che sono i piani per PS5 da qui al prossimo futuro. Cosa ne pensate dio questo annuncio improvviso fatto da Sony? Quando vi aspettate di poter vedere qualcosa di più concreto sul nuovo visore VR per PS5?