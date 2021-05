PS5: l’anno prossimo potrebbe già uscire un nuovo modello

Non è passato molto tempo da quando vi avevamo riportato di una possibile revisione di PlayStation 5. A dare ancora più manforte a quelle che per il momento non possiamo che definire come voci di corridoio arriva un ennesimo report. Questa volta la questione va leggermente più a fondo, citando l’arrivo di un possibile nuovo modello di PS5 ben prima di quanto gli appassionati avrebbero pensato, e sperato.

La notizia è stata battuta all’interno di un recente report pubblicato sulle pagine della redazione Digitimes. La notizia sta facendo velocemente il giro del web, con molti utenti che la stanno condividendo parecchio su Twitter. Da quel che emerge, sembrerebbe che Sony stia già producendo un nuovo modello di PS5, con la compagnia giapponese che avrebbe intenzione di mettere in commercio questa versione rivista già a partire dall’anno prossimo.

Quel che andrà a cambiare in in questa ipotetica nuova versione di PS5 saranno dei componenti interni. Stando al report, questa revisione monterebbe una CPU Semi Custom da 6 nanometri targata AMD, al posto di una 5 nanometri, che viene considerata dalla compagnia nipponica eccessivamente costosa. Non viene specificato, infine, se questo cambiamento apporterà delle differenze anche in termini di design della console.

Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed)

It says the next PS5 will come with a "new semi-customized" 6nm CPU from AMD.

5nm is said to be too costly.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 6, 2021