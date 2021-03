PS5: messaggio criptico da Playstation Arabia, cosa sarà?

PlayStation Arabia, sul suo account Twitter, ha promesso novità in arrivo sul mondo PlayStation. Che si tratti di un nuovo titolo in arrivo su PS5? Difficile a dirsi: d’altronde il tweet contiene un filmato abbastanza criptico che, a seguito di un avviso di ‘succulente sorprese in arrivo’, mostra una serie di geroglifici composti da stringhe di codice. Tantissimi utenti stanno provando a decifrare il messaggio contenuto tra i simboli, ma in molti sono convinti che possa trattarsi di Uncharted, o di qualche iniziativa locale. Non ci resta che attendere impazientemente il rilascio di nuove informazioni.

Se si trattasse effettivamente di Uncharted, le opzioni sarebbero due: nuove informazioni sul film, o l’annuncio del quinto capitolo della saga. Analizziamo un po’ i fatti! Se riguardasse il film, potrebbero arrivare molto presto delle informazioni dettagliate e, magari, un primo trailer dell’avventura cinematografica del giovane Nathan Drake. Mentre, nel caso riguardasse il quinto capitolo della saga, ci aspettiamo un teaser o un piccolo trailer di presentazione in pieno stile Naughty Dog. Come sempre, vi ricordiamo di prendere con le pinze quanto affermato.

Le informazioni, infatti, sono finora piuttosto vaghe e criptiche e potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: una nuova IP per PlayStation 5, l’apertura di uno store locale, o (si spera) qualcosa legato alla saga di Uncharted. Come specificato poco sopra, non ci resta che attendere novità dalla stessa PlayStation Arabia, che non tarderanno ad arrivare. Qui in basso, potrete visionare anche voi il misterioso video pubblicato sulla pagina Twitter di PlayStation Arabia.

Che ne dite di aiutarci a decifrare i geroglifici e gli eventuali segreti nascosti nelle stringhe di codice? Scatenatevi qua in basso nei commenti!