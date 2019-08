PS5 in preorder a 950€: Mediamark Svezia fa chiarezza sulla questione

PS5, recentemente, è stata messa in preorder al prezzo di 950€: un prezzo ritenuto da molti troppo alto. Ora, il negozio online fa chiarezza.

Come molto probabilmente saprete, a inizio settimana è apparso nello store di Mediamarkt Svezia la pagina prodotto di PS5, con tanto di possibilità di preordinare il prodotto al prezzo di 9.999 Corone Svedesi, che corrisponde all’incirca a 950 euro. Una cifra ovviamente folle, che Sony o qualsiasi altro grande produttore di console mai chiederebbe per la propria macchina da gioco. Il pensiero di tutti è stato che si trattasse solo di una pagina placeholder.

Ora, Mediamark Svezia fa chiarezza sulla questione e specifica che non si tratta del vero prezzo a cui venderà la console, ma unicamente un valore indicativo e non ufficiale. Era abbastanza ovvio, ma a quanto pare la catena ha ricevuto varie lamentele da parte del pubblico e ha quindi dovuto chiarire la questione.

PS4 si appresta ad andare in pensione?

L’effettivo costo di PS5 è per ora ignoto ed è probabile che non potremo scoprirlo ancora per molti mesi: sappiamo solo che sarà “molto interessante in virtù delle caratteristiche proposte”, il che vuol dire tutto e nulla. I pronostici degli analisti di mercato sono abbastanza vari, oscillando tra i 399 e i 499 euro. Patcher, però, afferma che non capisce come sarà possibile vendere la console a un prezzo inferiore ai 499€ viste le componenti interne che dovrebbe proporre: scherzando, ha affermato che PS5 costerà almeno 800€!

Diteci, voi vi siete già fatti un’idea della cifra massima che potreste sborsare per PS5 (o per Xbox Scarlett)? Quali sono le vostre aspettative per la next-gen? Credete che si tratterà “solo” di un avanzamento tecnico, oppure ci saranno nuove feature esclusive per le nuove console?