PS5: in Svezia è già prenotabile, ma il prezzo non è per tutti

PS5 è già "disponibile" in un negozio svedese: il prezzo di questo placeholder, però, non è affatto alla portata di tutti i giocatori.

Lo diciamo spesso, la next-gen, che sia di casa Sony o di casa Microsoft, è attesa da molti: non solo dagli acquirenti, però. Pare infatti che anche i venditori abbiano grande voglia di inizare a guadagnare vendendo i nuovi hardware. In Svezia, il desiderio è talmente grande da aver spinto un negozio, MediaMarkt Sweden, a mettere in prevendita PS5 a un costo notevole.

PS5 è “disponibile” a 9999 SEK, la valuta locale che convertita equivale a 950 euro circa. Purtroppo per noi, anche se ovviamente nessuno sarà sorpreso, la descrizione del prodotto è alquanto limitata. Sony deve ancora rivelare quasi tutti i dettagli sulla console, a partire dalla data di uscita che, infatti, non è presente sul sito svedese.

Chiaramente il negozio digitale ha deciso di creare una pagine placeholder con un prezzo volutamente esagerato. Per ora non abbia idea di quanto costerà la console: è stato solo detto che il prezzo sarà “interessante in virtù del suo avanzato set di feature“; il che vuol dire tutto e niente. Possiamo essere certi del fatto che questa prevendita sia un’iniziativa del negozio e non una partnership commerciale con Sony.

Una situazione buffa, non c’è che dire; speriamo solo che nessuno si faccia prendere dall’hype e paghi una cifra così alta, senza sapere che la console è ancora lontana. Diteci, qual è il prezzo massimo che potreste pagare per una PS5 o per una Xbox Scarlett?