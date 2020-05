PS5, presto in arrivo il reveal dei giochi dice Sony

Non nascondiamolo, stiamo tutti aspettando l’annuncio dei giochi in arrivo su PS5. A dir la verità stiamo tutti aspettando anche di vedere la console, visto che Sony ha deciso di rilasciare informazioni con il contagocce. Una strategia conservativa che a quanto pare sta funzionando, quantomeno a livello comunicativo con la community.

Proprio recentemente c’è stato un meeting strategico in casa Sony, necessario per parlare delle prossime mosse a livello marketing. Proprio Shuhei Yoshida ha voluto chiarire che il reveal dei giochi PS5 è ormai imminente: “Vogliamo presto annunciare una line up irresistibile di titoli”.

Una dichiarazione non propriamente precisa, ma che lascia intendere che tra i mesi di giugno e luglio potrebbe succedere qualcosa, magari proprio in quel 4 di giugno tanto chiacchierato. Negli scorsi giorni si è molto parlato degli eventi legati a PS5, molti hanno parlato persino di due appuntamenti, uno a giugno e uno ad agosto. Non abbiamo informazioni certe, ma se Shuhei Yoshida ha voluto esporsi così tanto significa che effettivamente ci dovremmo essere.

Ora non resta che capire che tipo di appuntamento sarà, se incentrato sulle esclusive o sui titoli terze parti. Sappiamo che numerosi team di sviluppo di Sony sono pronti a mostrare il loro progetto su next-gen, tra cui Guerrilla e Santa Monica, ma anche team second party come Bluepoint Games che potrebbe star sviluppando un remake di Demon’s Souls pronto per il lancio.

Oltre ai giochi “nuovi”, non è da escludere una serie ti titoli ottimizzati per la nuova console, come Death Stranding, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e tanti altri. Scopriremo nelle prossime settimane se tutto questo si avvererà, nel frattempo è stato rilasciato anche il numero ufficiali di abbonati al PlayStation Now: ben 2,2 milioni di abbonati, un risultato importante per un servizio fortemente in crescita, ma ancora distante dal concorrente Xbox Game Pass – a quota 10 milioni.