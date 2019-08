PS5: ecco il prezzo che i giocatori spenderebbero per la console Sony

PS5 è ancora lontana e il prezzo è sconosciuto, ma i giocatori di un sito hanno risposto a un sondaggio spiegando quanto spenderebbero per la next-gen.

Uno degli argomenti più caldi in ambito console di nuova generazione è il prezzo. Certo, i giocatori vogliono sapere le specifiche della console, i giochi esclusivi che si avvantaggiano dei miglioramenti tecnici e le feature di sistema uniche a disposizione, ma alla fine, se il prezzo è troppo alto, molti perdono interesse: PlayStation 3 è un famigerato esempio. Tutti si domandano quindi quanto costerà PS5. I pronostici sono molti: gli analisti oscillano tra i 399 e i 499 euro, mentre Patcher, scherzosamente, afferma che non potrà costare meno di 800€. Anche MediaMarkt Svezia ha puntato alle stelle, mettendo PS5 in preordine a più di 900€.

Partendo dal presupposto che, per ora, non possiamo sapere ufficialmente quanto costerà PS5, l’unica cosa che possiamo scoprire è quanto i giocatori siano disposti a spendere al D1 per la console. Il sito tedesco CHIP ha posto questa domanda ai propri lettori, tramite un sondaggio al quale hanno partecipato circa 6.000 persone: un campione valido per farci un’idea generica dei desideri del pubblico PlayStation (per quanto probabilmente limitato a livello geografico alla sola Germania).

Il sondaggio era a risposta chiusa e offriva una forbice teorica che andava dai 100 ai 1.000 euro. La maggior parte degli utenti ha affermato che sarebbe disposta a spendere fino a 600 euro per acquistare subito una PS5. Si tratta di una cifra superiore a quella pronosticata e fa pensare che la prossima generazione non faticherà a trovare spazio all’interno delle case dei videogiocatori.

Voi invece cosa ne pensate? Quel è l’esatta cifra che sareste disposti a spendere al D1 (immaginandolo posizionato alla fine del 2020) per avere subito in mano un PS5 nuova di zecca?