PS5 sarà capace di ricreare in gioco la vostra stanza? Ecco il brevetto

Non è la prima volta che vi segnaliamo brevetti registrati da Sony, ma in ogni caso vi facciamo un resoconto di queste due settimane. La prima che vi abbiamo proposto riguardava una curiosa ma allo stesso tempo inquietante IA che potrebbe finire i titoli al posto nostro, utile magari in quelle situazioni di farming compulsivo che alcuni videogames richiedono. Il secondo, decisamente molto più interessante, riguarderebbe un call center interattivo attivo 24h su 24h nel quale esperti scelti dall’azienda giapponese saranno disponibili ad aiutarci dandoci utili consigli per la soluzione di enigmi o tanto altro ancora, il tutto per migliorare l’esperienza di PS5, la nuova console nipponica rilasciata ormai da diversi mesi.

Come ben saprete PS5 è ancora introvabile, nonostante molti rivenditori propongono una manciata di unità di tanto in tanto. Nonostante questo Sony sta cercando di spingere forte sulla produzione, dichiarando che cercherà ogni modo possibile di poterne produrre il maggior numero possibile entro la fine dell’anno. Intanto ecco che Sony ha registrato l’ennesimo brevetto, questa volta rivolto, probabilmente, a PSVR2 intitolato AI-Generated Internal Environments Based on External Geometry e reso pubblico proprio in queste ore.

Il brevetto funzionerebbe in modo davvero curioso e potenzialmente incredibile, vale a dire creare e riprodurre un gameplay di un videogioco in un ambiente reale, ad esempio una delle nostre stanze in casa, qui di seguito vi lasceremo l’illustrazione che testimonierebbe il tutto.

Come detto in precedenza sarebbe una tecnologia che si sposerebbe molto bene con il nuovo PSVR2 anche se effettivamente non è specificato. Vi ricordiamo infine che, nonostante la registrazione del brevetto, non è detto che questo sia destinato a diventare una featured concreta, anche se incredibilmente interessante. Saremo curiosi di scoprire più novità in merito, magari con delle prove sul campo, in attesa di quel momento vi invitiamo di seguire come di consueto le nostre pagine.