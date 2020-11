PS5, simboli del pad nei cieli svedesi

Sembra ormai finita la corsa alle console di nuova generazione, ieri è finalmente giunto il momento di PS5 e con esso si è chiusa la corsa alla next-gen. Ora non resta quindi che attendere il prossimo anno per avere i nuovi titoli dedicati alle nostre nuovissime console. Nel mentre voi cosa state provando su PS5 e Series X|S? Fatecelo sapere nei commenti. C’è chi si è fatto prendere da tantissimo entusiasmo per il lancio della nuova console di Sony tanto da prendere un aereo e disegnare i simboli del pad in cielo.

Il tutto è accaduto in Svezia dove questa mattina un fan della casa nipponica, sicuramente non riuscendo a frenare l’entusiasmo è salito sopra un aereo e ha cercato di trasmettere il suo hype a tutte le persone che passavano per le strade sottostanti. Come potete vedere nel video i simboli sono rimasti visibili per un bel po’ di tempo e molti sono riusciti a fotografarli e farli girare sui social. Sembrerebbe in realtà a tutti gli effetti una trovata di Sony per pubblicizzare la console, ma in realtà cosi non sembra

In moltissime città del mondo il lancio della console è stato celebrato in tantissimi modi diversi, ma sembra che questa volta i fan abbiano avuto la meglio in quanto ad inventiva. Inoltre vi ricordiamo che i titoli di lancio di PS5 sono notevoli, e per Xbox Series X|S potete trovare tantissimi titoli all’interno del Gamepass.

Voi avete avuto modo di mettere le mani sulle console di nuova generazione o siete ancora in attesa di ricevere la vostra console? Fatecelo sapere come sempre con un commento qui sopra e soprattutto cosa ne pensate di questa nuova esperienza!