PS5: vendite record, battuta PS4 e record di abbonati a PS Plus

Nonostante il periodo non certo ottimale dovuto alla pandemia che ha colpito il mondo intero, PS5 e Sony hanno strappato l’ennesimo record di vendite. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’azienda nipponica riferiti all’ultimo anno fiscale, fissato per il 31 marzo 2021, il colosso giapponese ha dichiarato che PlayStation 5 ha venduto oltre 7,8 milioni di unità, superiore ai 7,6 di PS4, console utilizzata come punto di riferimento.

C’è da dire che sebbene PS4 sia stata battuta, la vecchia console ha stabilito un incredibile record divenendo la piattaforma in cui sono stati venduti più giochi (1,577 miliardi) in assoluto nella storia del medium, record detenuto precedentemente da PS2 (1,537 miliardi). Tornando invece a parlare dei dati in generale bisogna contare anche quelli relativi al servizio PS Plus.

Alla fine di marzo gli abbonati al servizio PS Plus erano 47,6 milioni attivi su un totale di quasi 110. Sebbene questo dato possa in qualche modo far preoccupare, visto che lo scorso anno con la pandemia i giocatori sulla rete erano circa 114 milioni, andrebbe considerato che a distanza di un anno le cose stanno cambiando con un ritorno alla normalità seppur lento, e che questo calo di utenti era senza dubbio atteso. Il successo di Sony è comunque importante sotto tutti i punti di vista, con PS5 ancora oggi richiesta in massa da milioni di utenti in tutto il mondo. Quando le scorte arriveranno e si potrà comprare senza particolari problemi, saremo curiosi di scoprire tutti i dati aggiornati a riguardo.

The PlayStation 5 has sold in 7.8 million units as of March 31, 2021, according to Sony. 3.3 million were shipped in the past quarter.

For reference, the PlayStation 4 had sold in 7.6 million units in the same timeframe.

Demand remains higher than supply for the PS5. pic.twitter.com/56bd7U5y8e

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 28, 2021