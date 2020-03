PS5 e Xbox Series X: Leyou annuncia l’arrivo di Warframe sulle console next gen

Settimana scorsa abbiamo assistito agli annunci ufficiali delle specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X. Sia Sony che Microsoft hanno iniziato a svelare le proprie carte riguardo la prossima generazione di console, ma nonostante questo non abbiamo ancora un’ampia visione di quelli che saranno i titoli che potremo giocare al lancio della next gen. A colmare leggermente questo vuoto ci hanno pensato Digital Extremes e Leyou di recente.

La compagnia che detiene i diritti di Digital Extreme ha pubblicato l’ultimo report finanziario, nel quale è stato annunciato che Warframe, il free to play d’azione in terza persona, verrà rilasciato anche sulle prossime console PS5 e Xbox Series X. Il titolo fantascientifico sviluppato da Digital Extreme continua ad attirare moltissimi videogiocatori, e allo stesso tempo, grazie all’aggiunta di nuovi contenuti è riuscito a mantenere una forte community appassionata.

All’interno del rapporto si può leggere che Warframe arriverà sia sulle console di prossima generazione e anche su altri dispositivi. Quest’ultima dichiarazione sembra far pensare che il titolo free to play possa venire rilasciato anche sui dispositivi mobile. Nel 2019 Rebecca Ford di Leyou aveva già dichiarato che sarebbe stato fantastico poter vedere Warframe arrivare sul mercato mobile prima o poi.

Infine, il report menziona diversi altri titoli con forti componenti online in sviluppo come: The Lord of the Rings MMO, Transformers Online, Civilization Online insieme a diversi altri progetti non ancora annunciati. Cosa ne pensate dell’arrivo di uno dei titoli free to play più giocati sulle console di prossima generazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.