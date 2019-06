PUBG: un nuovo gioco in sviluppo sotto il creatore di Dead Space

Il creatore di Dead Space è al lavoro su un nuovo gioco narrativo basato sul mondo del popolare battle royale PUBG. Ecco i primi dettagli.

È stato da poco svelato che è in lavorazione un nuovo gioco basato sul franchise di PUBG, il famoso battle royale. Non si tratta però di un PUBG 2 o di un nuovo game as a service, ma di un FPS narrativo sviluppato sotto la guida di Glen A. Schofield, co-fondatore della compianta Visceral Games e autore dell’amata serie Dead Space.

L’annuncio è arrivato tramite un video pubblicato dal canale YouTube di PUBG. Schofield spiega di essere il CEO di un nuovo studio indipendente chiamato Striking Distance, che collaborerà con PUBG Corporation. Schofield spiega che questa è un’ottima opportunità, ai suoi occhi, di andare oltre il battle royale e mostrare al mondo quando vi sia all’interno di questo franchise.

Attualmente non è stato condiviso alcun dettaglio su quello che dobbiamo aspettarci su questo nuovo gioco, se non che sarà uno sparatutto in prima persona narrativo. Schofield rivelerà nuove informazioni “quando sarà possibile”.

Si tratta di una notizia interessante anche solo per il fatto che, per una volta, una società ha deciso di sommare un’opera narrativa a battle royale, piuttosto che il contrario. Per ora, però, non sappia ancora nulla quindi non ci resta che attendere e sperare di ricevere presto nuove informazioni.