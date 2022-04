Nel corso del 2021, Bethesda ha lanciato una versione Enhanced di Quake. A distanza di un anno, il team di sviluppo e publisher continua a lavorare, pubblicando una serie di update regolari per la nuova edizione del first person shooter, decisamente utili. Come il terzo, andato online nel corso delle ultime ore e che aggiunge le opzioni di accessibilità, oltre che nuovi contenuti per la modalità Orda.

Come riportato da Eurogamer, Bethesda ha aggiornato Quake nella giornata odierna introducendo un range di opzioni legate proprio all’accessibilità. Queste opzioni includono un contrasto più alto e un tipo di scritte più facili da leggere nel menu. Gli utenti da oggi possono ancora impostare l’ammontare dei flash dello screen. Presenti anche le opzioni per la trascrizione della chat vocale e la conversione da semplice testo a messaggio vocale dei messaggi in entrata e in uscita, il tutto per rendere più accessibile il multiplayer. Si tratta di novità decisamente importanti e se consideriamo l’età anagrafica dell’originale hanno richiesto ben 26 anni prima di essere implementate.

Non solo opzioni legate all’accessibilità. Il nuovo update della Enhanced Edition di Quake include anche una serie di miglioramenti generali alla qualità del gioco, tra cui un bilanciamento della modalità Orda (che si arricchisce anche di tre nuovi livelli), la rimozione dei cheat dal multiplayer pubblico, bot per il multigiocatore migliorati e una serie di fix per alcuni bug.

L’Enhanced Edition di Quake è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. L’ultima patch è stata pubblicata per tutte le piattaforme, ma su PC l’aggiornamento include anche una serie di miglioramenti destinati a chi si occupa delle mod del titolo. Potete leggere l’intero changelog visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.