In un periodo storico in cui i porting dei titoli del passato vengono venduti, privi di migliorie di sorta realmente tangibili, a prezzo pieno nel tentativo di “fare cassa” una seconda volta sulle spalle di quei giocatori che, a causa della giovane età o di qualsivoglia altra motivazione, non hanno potuto sperimentare quelle esperienze, videoludicamente importanti, quando vennero rilasciate per la prima volta sul mercato, id Software ha deciso di mostrare a tutti cosa voglia dire, realmente, “preservare”, rilasciando una versione, rivista e corretta, di Quake II, venduta a un prezzo di listino che considerare irrisorio sarebbe troppo poco.

Presentato, e rilasciato, durante il Quakecon, la versione Enhanced di Quake II si è subito saputa imporre non solamente per il fatto che offra una versione tecnicamente migliorata del gioco originale, con tutti i contenuti rilasciati successivamente e persino del materiale inedito ma, soprattutto, per il fatto che id Software ha deciso di venderla al prezzo irrisorio di 9.99€ o di offrirla, sottoforma di update gratuito, per tutti i possessori del gioco originale su PC (a patto di averlo acquistato precedentemente su uno store digitale).

Insomma un atto di amore in primis verso una delle loro opere più importante e, secondariamente, verso tutti i giocatori che da sempre apprezzano le produzioni di quella software house che da sempre viene considerata come la regina degli FPS. Al netto dell’ottima manovra commerciale, però, com’è Quake II Enhanced?

L’inferno come non lo avete mai visto

idSoftware ha mostrato chiaramente, durante il Quakecon, le migliorie grafiche apportate a questa nuova versione di Quake II ma fino a che non si prova con mano il lavoro svolto da Nightdie Studios, risulta davvero difficile spiegare, con delle semplici parole, quanto sia effettivamente migliore l’esperienza finale.

Andando con ordine e partendo dagli aspetti più ovvi, nelle opzioni di gioco è ora possibile aumentare la risoluzione massima del gioco, potendo adattare l’esperienza ai pannelli di ultima generazione, oltre ad avere la possibilità di aggiungere alcuni filtri grafici atti a simulare i vecchi schermi CRT.

In aggiunta a queste impostazioni troviamo tutta una serie di opzioni dedicate alla gestione dell’anti-aliasing, della profondità di campo e delle ombre dinamiche. Il grosso dell’operazione, però, lo si percepisce non appena si comincia a giocare e si inizia a fare a botte con i propri ricordi. Eh si, perché tutto sembra identico ma in realtà i modelli dei nemici sono stati rifatti da zero, la nebbia e l’effettistica ambientale è stata migliorata e il sangue è stato ricreato per risultare più realistico, sia nella sostanza che nei movimenti.

Si tratta di un titolo del 1997, che come da prassi è vittima di quei ricordi di gioventù che ci fanno rimembrare tutto più bello di quanto fosse realmente ma, se siete utenti PC, vi basta fare una rapida comparativa A/B per notare quanto questa “pesante rinfrescata” sia stata capace di trasformare l’esperienza rendendola molto più in linea con quelle produzioni “forzatamente retrò” che si ispirano proprio allo stile grafico di titoli quali Quake II.

Se già questo basterebbe a definire l’effettiva qualità della remastered di Quake II, idSoftware non si è posta limiti e ha voluto fare “all-in” proponendo un offerta di contenuti che non comprende solamente le espansioni The Reckoning e Ground Zero ma che propone anche una terza espansione inedita, chiamata Call Of The Machine, realizzata niente meno che da MachineGames (esatto proprio lo studio che si è occupato di dare nuova vita alla saga di Wolfenstein), la quale offre cinque ore di gioco aggiuntive, dilazionate in sette missioni e ventotto livelli.

Questa espansione, oltre a essere ben amalgamata all’impianto di gioco originale, risulta anche ben confezionata in termini di mera “curva della difficoltà”, andando a offrire una sfida soddisfacente, che risulta perfetta per essere affrontata solo dopo aver completato il gioco principale e le due espansioni successive.

Inoltre, Call Of The Machine, si è rivelato indispensabile per comprendere che la bussola (una delle novità introdotte in questa remastered) può risultare una semplificazione per quanto riguarda il gioco base, visto che indicherà sempre la sezione da seguire per proseguire, ma si rivelerà una soluzione di gameplay utilissima per muoversi agilmente all’interno della creazione di MachineGames, molto più intricata, frenetica e ricolma di nemici, di quanto ci si possa aspettare.

Ovviamente la bussola, essendo un’aggiunta, può essere disattivata, garantendovi di giocare sia al titolo originale che alla nuova espansione Call Of The Machine, esattamente come nelle versioni di fine anni 90.

Se questo non bastasse, il pacchetto include anche tutte le modalità online presenti nel titolo originale, le quali, fra deathmatch (singolo e a squadre), cattura la bandiera e modalità cooperative, riesce a offrire ai giocatori la migliore versione di Quake II mai realizzata, mostrando cosa voglia dire preservare una proprietà intellettuale e renderla disponibile a tutti.

Un tuffo nel passato

Io, ora, mi auguro che tuti voi sappiate cosa sia Quake II ma, nel remoto caso che qualcuno fra voi, per ovvi motivi anagrafici, non avesse mai sentito questo nome prima d’ora, sappiate che si tratta di uno sparatutto in prima persona frenetico, e “vecchia scuola”, nel quale si impersona l’ultimo membro di una squadra d’assalto, oramai decimata dalle forze aliene, che in seguito a una controffensiva andata male, si trova a dover fronteggiare un intero esercito in totale solitudine.

Armi alla mano, quindi, il nostro impavido eroe si dovrà districare all’interno di mappe labirintiche alla ricerca di oggetti che gli permettano di proseguire, nel mentre che si diletterà nel falciare qualsiasi forma aliena deciderà di pararsi sul suo cammino… il classico sparatutto alla idSoftware per intenderci.

Questa nuova versione di Quake II, però, pensa anche a voi (pochi spero) che non avete mai avuto modo di sperimentare il gioco originale, permettendovi non solo di giocare il titolo principale, e le sue due espansioni, nella loro versione di fine anni 90 ma, persino, di poter provare Quake 2 64, ovvero la conversione per console Nintendo datata 1999.

In questo caso mi sento di dire che si tratta più di un’implementazione votata alla preservazione, rispetto a un vero e proprio regalo, poiché bastano una manciata di missioni spese assieme alla versione per console casalinga, per capire a quanti compromessi dovettero scendere gli sviluppatori per rendere, perlomeno, giocabile il titolo su Nintendo 64. Resta comunque la classica ciliegina sulla torta di un’offerta che permette a chiunque di avere una sorta di enciclopedia di tutto quello che è stato, è, e sarà Quake II.

Di performance non penso ci sia bisogno di parlarne. Ho giocato il titolo sia su console (Xbox Series X) che su Rog Ally. In entrambi i casi mi sono trovato a giocare alla massima risoluzione possibile (4K per la console di microsoft e 1080p per la portatile di Asus) con il framerate ancorato a 120fps, senza alcuna differenza di sorta fra modalità single player offline o multiplayer online.