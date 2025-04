Quanto ne sai su DOOM? Mettiti alla prova con il nostro quiz!

Sono passati oltre trent'anni dal suo brutale arrivo su PC, ma la saga di DOOM continua a lacerare e sventrare nel firmamento dei videogiochi, occupando un posto d'onore infernale nel cuore e negli hard disk di innumerevoli Slayer in tutto il mondo. Mentre l'eredità del franchise continua a influenzare il genere FPS, molti veterani e nuovi combattenti tornano periodicamente a indossare l'armatura Praetor per affrontare le orde demoniache che minacciano la Terra e oltre.

In questi decenni, abbiamo dedicato innumerevoli ore a massacrare demoni attraverso i capitoli di questo capolavoro firmato id Software. Abbiamo imparato ad amare ogni suo aspetto: dai corridoi claustrofobici delle basi su Phobos e Deimos, così diversi dalle arene verticali di Argent D'Nur o dalle rovine terrestri invase dall'inferno nei capitoli moderni, all'innovativo (per l'epoca) level design che definì un genere, fino al rivoluzionario "push-forward combat" di DOOM (2016) e DOOM Eternal che ha ridefinito l'azione in prima persona.

DOOM non fu semplicemente un gioco; rappresentò una pietra miliare per gli sparatutto, sbalordendo da subito e reinventandosi con successo con i suoi più recenti capitoli, grazie a un gameplay adrenalinico e una colonna sonora metal martellante.

Ha contribuito a definire uno standard per il level design, il gunplay, l'atmosfera e la tecnologia negli FPS, influenzando profondamente innumerevoli titoli successivi. Chi non ricorda con un ghigno l'adrenalina della prima run su E1M1 al ritmo della sua musica iconica? O la soddisfazione brutale di una Glory Kill ben piazzata su un Hell Knight in DOOM Eternal? O ancora, la pura potenza distruttiva scatenata dal BFG 9000 contro un'orda soverchiante, o la sfida strategica nell'affrontare un temibile Marauder?

Al netto di questi ricordi adrenalinici, delle notti insonni passate a "Rip and Tear" e delle run a difficoltà Nightmare che hanno temprato i nostri riflessi, quanto conoscete davvero questa iconica saga FPS? Siete sicuri di ricordare ogni demone e la sua debolezza specifica, i segreti nascosti in ogni livello o le meccaniche che regolano le rune, i potenziamenti dell'armatura Praetor e l'arsenale infernale?

Per rispondere a questa domanda e celebrare una saga che ha segnato un'era (e continua a farlo), abbiamo pensato di proporvi un nuovo quiz, dedicato interamente all'universo sanguinolento e infernale di DOOM. Potete mettervi subito alla prova cliccando il pulsante qui sotto:

Le regole sono semplicissime e ormai le conoscete: ci sono quattro risposte possibili e solo una è quella corretta. Ma fate attenzione al tempo: avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda! Nel quiz troverete quesiti che spaziano dai dettagli della (spesso minimale ma presente!) trama ai segreti più reconditi dei livelli classici e moderni, dalle meccaniche di combattimento (come le Glory Kills, il Blood Punch o le debolezze specifiche dei demoni!) alle curiosità sullo sviluppo e sulla storia leggendaria di id Software, capaci di mettere in seria difficoltà anche chi si ritiene un vero Doom Slayer veterano.

Al termine del quiz otterrete un punteggio che certificherà il vostro livello di preparazione: siete una semplice Recluta UAC o un autentico e implacabile Doom Slayer? Potrete condividere il risultato con amici e altri lettori per lanciare la sfida e scoprire chi è il più esperto massacratore di demoni in circolazione.

A questo punto, non ci resta che augurarvi buona fortuna e che la vostra mira sia ferma e il massacro copioso! Rip and Tear... until it is done!