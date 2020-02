Rainbow Six Siege è un successo totale: nuovo record su Steam

Questa generazione di console ha definitivamente consacrato nuovi modelli di distribuzione dei giochi: parliamo ovviamente dei game as a service, ovvero giochi pensati per “sopravvivere” a lungo termine grazie a una serie di aggiornamenti costanti, spesso gratuiti o inseriti in una formula da “Pass Battaglia”. Ogni grande sviluppatore di terze parti ha ovviamente dato la propria declinazione di questo modello e Ubisoft non è stata da meno: in tal senso, il colosso francese ha fatto centro con Rainbow Six Siege, sparatutto tattico multigiocatore che negli ultimi anni si è dimostrato un grandissimo successo.

Nel mentre scriviamo queste parole, Rainbow Six Siege ha raggiunto un nuovo record di giocatori attivi in contemporanea su Steam: come riportato da Steam Charts, la cifra è di 178.824. In questo istante, l’opera di Ubisoft è al quinto posto dei giochi più giocati, dietro solo a colossi come Counter Strike Global Offensive (869.000 circa), Dota 2 (634.000 circa), Playerunknown’s Battlegrounds (576.000 circa) e Grand Theft Auto 5 (226.000 circa). Non riesce quindi ad avvicinarsi alla cima, ma si tratta di un risultato notevole.

Ricordiamo inoltre che Ubisoft ha segnalato un totale di 55 milioni di utenti registrati tra PC, PlayStation 4 e Xbox One, con una player engagement e una spesa media in regolare aumento. In poche parole, il gioco è un successo ed è in crescita. Il precedente record, di 176.208 giocatori attivi in contemporanea è stato registrato nel marzo 2018: dopo due anni, quindi, Rainbow Six Siege non mostra alcun segno di cedimento.

Il team di sviluppo ha già inoltre svelato parte delle novità in arrivo per l’Anno 5 e l’Anno 6, confermando quindi che il supporto del gioco non terminare a breve. Rainbow Six Siege, inoltre, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X al D1, anche se per ora non è chiaro in che formato: potrebbe essere rilasciata una versione dedicata oppure il gioco potrebbe supportare al meglio possibile le funzioni di retrocompatibilità.