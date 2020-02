Rainbow Six Siege: Ubisoft svela l’Anno 5 e l’Anno 6

Ubisoft ha rilasciato nuove informazioni sull’Anno 5 e l’Anno 6 di Rainbow Six Siege, il suo apprezzatissimo sparatutto tattico che, come vi abbiamo segnalato, arriverà anche sulla prossima generazione di console. In futuro arriveranno ovviamente nuovi operatori, mappe ed eventi ma anche modifiche notevoli all’esperienza generale: l’obbiettivo degli sviluppatori è chiaramente supportare il titolo per lungo e fare in modo che rimanga sempre uno dei più amati dal pubblico.

Prima di tutto, ci sarà un cambio di supporto. Le prime due stagioni dell’Anno 5 avranno un formato identico a quello attuale, ovvero ci saranno due operatori e la rivisitazione di una mappa, ma nelle successive si passerà a un nuovo modello, che proseguirà anche nell’Anno 6: ovvero, in ogni stagione ci sarà un nuovo operatore, la rivisitazione della mappa, un evento a tempo limitato, novità al gameplay e un Pass Battaglia (disponibile a partire dall’Operation Void Edge).

Vediamo però più precisamente quali saranno le novità. Per quanto riguarda il gameplay, ci sarà un sistema di ping più intelligente che migliorerà la comunicazione non verbale tra i membri della squadra. Ci sarà anche un aumento dei gadget secondari per tutti gli operatori. Ovviamente arriverà molto altro, ma attualmente le novità sono in fase di test e non è possibile sapere di più.

In termini di operatori, Rainbow Six Siege Anno 5 proporrà prima di tutto una nuova versione di Tachanka: anche altri saranno rivisitati nelle nuove stagioni. Ci saranno poi nuovi eventi, con uno principale in ogni stagione. Durante ognuno di essi ci sarà qualche particolarità per il gameplay, così da offrire qualcosa di diverso ogni volta. Ci saranno poi le Playlist Arcade durante i weekend: la prima sarà “Golden Gun” e avrà luogo durante la Stagione 1 dell’Anno 5.

Ci saranno poi modifiche di accessibilità, come la possibilità di bloccare alcune mappe così da poter evitare di giocarvi. Ci sarà anche un sistema di reputazione che permetterà di ottenere ricompense o, al contrario, sanzioni, a seconda del proprio comportamento in-game.