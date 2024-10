Rayman sta per tornare: Ubisoft conferma un nuovo progetto

Ubisoft ha annunciato di essere nelle "fasi iniziali" per un nuovo progetto legato al franchise di Rayman, il celebre platform che ha lanciato la casa francese nel mondo dei videogiochi e che non vediamo da svariati anni.

Questo nuovo capitolo della saga, assente dalle scene da oltre un decennio, potrebbe segnare il ritorno dell'iconico eroe che ai suoi tempi ha conquistato milioni di giocatori. L'ultimo titolo principale della serie, Rayman Legends, risale al 2013 e ha venduto quasi 5 milioni di copie su diverse piattaforme.

Secondo quanto riportato da Insider Gaming, il progetto in questione sarebbe in realtà un remake del Rayman originale del 1995, il cui nome in codice è "Project Steambot". Lo sviluppo sarebbe affidato agli studi Ubisoft di Montpellier e Milano, con quest'ultimo alla guida dei lavori.

Un elemento controverso emerso dalle indiscrezioni riguarda, però, il coinvolgimento di Michel Ancel, creatore originale di Rayman, come consulente del progetto. Ubisoft ha confermato questa collaborazione, dichiarando: "In qualità di creatore del brand Rayman, Michel Ancel viene consultato per garantire la coerenza all'interno dell'universo".

La presenza di Ancel ha sollevato alcune perplessità all'interno dell'azienda dato che il game designer aveva lasciato Ubisoft nel 2020 in seguito ad accuse di comportamenti tossici e difficoltà nei rapporti lavorativi, che egli aveva negato. Nonostante ciò, la sua partecipazione al nuovo progetto Rayman sembra essere stata voluta proprio dal CEO Yves Guillemot, suo amico di lunga data.

In ogni caso, il ritorno di Rayman, anche se sotto forma di remake, rappresenterebbe un momento significativo per i fan della serie, rimasti a lungo in attesa di novità. L'ultima apparizione del personaggio risale al DLC per Mario + Rabbids: Sparks of Hope su Nintendo Switch.

Ubisoft ha promesso di condividere ulteriori dettagli in futuro, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire cosa riserverà il futuro per l'amato eroe platform.