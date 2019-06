Rebel Galaxy gratis su PC per un tempo limitato

L'Epic Games Store continua a coccolare i suoi utenti, questa volta rendendo disponibile gratuitamente l'interessante Rebel Galaxy.

Altra settimana, altro titolo in regalo sull‘Epic Games Store! Lo store della software house conosciuta oggigiorno per aver creato Fortnite è infatti stato reso disponibile al download gratuito su PC un’altra avventura. Dopo l’ottimo Enter the Gungeon è infatti ora il turno di Rebel Galaxy, disponibile in maniera gratuita dalle 17.oo di oggi, 20 Giugno 2019. Un’ottima occasione per aggiungere un ulteriore titolo alle proprie collezioni digitali senza mettere mano al portafoglio.

Per poter sfruttare questa interessante opportunità senza spendere neanche un euro sarà semplicemente necessario collegarsi al proprio account nello store di Epic Games e riscattare il gioco in questione. Una volta fatto il titolo di Double Damage Games sarà vostro per sempre. Qui il link alla pagina del titolo. Muovetevi però: l’offerta scadrà il prossimo 27 Giugno! In tale data, il nuovo gioco gratuito sarà Last day of June degli italianissimi Ovosonico.

Per chi non ne fosse a conoscenza Rebel Galaxy è un gioco con combattimenti ricchi di azione, esplorazioni, scoperte, commerci e “negoziazioni” con i bizzarri abitanti del confine dell’universo conosciuto. Per scoprirne qualcosa di più potete dare un’occhiata al trailer qui sopra.

Una volta passati 7 giorni Rebel Galaxy tornerà a prezzo pieno e toccherà a un altro titolo prendere il suo posto. Il titolo di Double Damage Games va quindi ad aggiungersi agli altri grandi regali già precedentemente fatti dall’Epic Games Store ai propri utenti.Prima di esso, infatti, lo store digitale ha offerto gratuitamente titoli di primissimo piano come The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Rebel Galaxy è riuscito a catturare la vostra attenzione? Darete un’occasione al lavoro di Double Damage Games ora che è stato reso disponibile gratuitamente? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo nei commenti!