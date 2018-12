Red Dead Online: disponibile il primo aggiornamento che cambia l’economia di gioco

Attraverso un comunicato ufficiale, il team di Red Dead Online ringrazia la community del videogame per aver giocato durante la prima settimana della beta e per gli innumerevoli feedback che si sono rilevati preziosi per comprendere in che direzione muovere il progetto e quali modifiche apportare sul breve periodo.

Oggi potremo godere delle prime variazioni, tutte mirate a rendere l’esperienza più equilibrata, divertente e in grado di ricompensare in modo più soddisfacente il giocatore. Vediamo subito quali sono le modifiche:

Aumento dei pagamenti in denaro e Oro in diverse attività tra cui: missioni Free Roam, eventi Free Roam, ripetizioni delle missioni di “La terra delle opportunità”, modalità delle serie di Rese dei conti e tante altre.

in diverse attività tra cui: missioni Free Roam, eventi Free Roam, ripetizioni delle missioni di “La terra delle opportunità”, modalità delle serie di Rese dei conti e tante altre. Riduzione dei costi di molte armi nel catalogo di Wheeler, Rawson & Co e dagli armaioli. I giocatori si vedranno accreditata automaticamente la differenza sul saldo di ciò che avevano già acquistato. La prossima volta che effettuerete l’accesso alla beta di Red Dead Online riceverete una notifica a questo proposito, il rimborso può richiedere tempo fino al 10 dicembre per raggiungere tutti i giocatori.

nel catalogo di Wheeler, Rawson & Co e dagli armaioli. I giocatori si vedranno accreditata automaticamente la differenza sul saldo di ciò che avevano già acquistato. La prossima volta che effettuerete l’accesso alla beta di Red Dead Online riceverete una notifica a questo proposito, il rimborso può richiedere tempo fino al 10 dicembre per raggiungere tutti i giocatori. Ribilanciamento dei valori di alcune pelli e pesci, del rivitalizzante per cavalli e delle note.

Naturalmente, il team afferma che continuerà a lavorare per migliorare ed equilibrare la beta di Red Dead Online. Affermano di essere già a conoscenza di altri problemi: sempre grazie ai feedback dei giocatori e della community sono certi di poter risolvere questi inconvenienti.

“Stiamo lavorando per risolvere alcuni problemi che causano l’espulsione di alcuni giocatori dalle sessioni di gioco. Il nostro obiettivo è di risolvere il problema entro la prossima settimana. Continueremo anche a esaminare tutti i feedback e i suggerimenti, quindi continuate a inviarceli a questo indirizzo.”

Come ringraziamento ulteriore per aver giocato e aver aiutato con la beta, Rockstar Games regalerà a tutti quelli che hanno giocato alla beta di Red Dead Online in qualsiasi momento fino alle 09:00 di domani 250 RDO$ e 15 Lingotti d’Oro. I regali inizieranno ad arrivare oggi e raggiungeranno tutti i giocatori idonei entro venerdì 14 dicembre.