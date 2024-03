Red Dead Redemption II, un pazzo ha legato 130 NPC sui binari del treno

L'open world di Red Dead Redemption 2 ha offerto ai giocatori enormi possibilità d'approccio al mondo di gioco, ma alcuni utenti hanno spinto i limiti oltre ogni immaginazione, forse anche troppo. Un certo NPCPranks__ ha recentemente attirato l'attenzione della community di Reddit con la sua impresa diabolica: ha legato 130 NPC su una linea ferroviaria e ha aspettato passasse il treno a vapore.

Sebbene le azioni di NPCPranks__ possano sembrare poco morali, non è raro che i giocatori cerchino di superare se stessi e gli altri in termini di crudeltà e distruzione. Con l'atteso rilascio di GTA VI, ci chiediamo fino a che punto la libertà dei giocatori sarà spinta e quali strumenti saranno messi a disposizione per causare il caos nelle strade di Leonida e oltre.

Mentre alcuni hanno considerato queste azioni come semplice intrattenimento virtuale, altri hanno avuto da ridire, costringendo i moderatori a eliminare il video postato dall'utente in questione e facendo domande serie al giocatore, chiedendogli se fosse matto. Ovviamente in poco tempo è stato recuperato e messo su YouTube (ma se davvero vi dovesse impressionare la questione dentro a un videogioco, vi consigliamo di non guardarlo a questo punto).

Chissà cosa succederà quando Gran Theft Auto 6 arriverà sul mercato. Siamo certi che ne vedremo a centinaia di video come questo.