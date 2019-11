Red Dead Redemption 2, è ufficiale: niente ray tracing

Red Dead Redemption 2 su PC non avrà ray tracing: Nvidia ha confermato le voci degli ultimi giorni dopo aver pubblicato alcune foto con il logo GeForce RTX.

Nvidia ha confermato che nella versione PC di Red Dead Redemption 2 non ci sarà il ray tracing. A fine ottobre le voci sull’assenza di questa caratteristica erano diventate sempre più insistenti ma la pubblicazione di alcune foto aveva lasciato aperto qualche spiraglio. Gli screenshot in 4K del gioco diffusi il 30 ottobre via Twitter sull’account ufficiale GeForce presentavano infatti anche il logo RTX ed erano accompagnate da un messaggio di Nvidia che invitava i giocatori a provare il titolo su schede grafiche della serie RTX 20.

E’ stata poi la stessa azienda a chiarire la situazione con un tweet successivo: “Solo un avviso per evitare malintesi – il logo GeForce RTX fa riferimento alla serie di schede video GeForce RTX 20. Red Dead Redemption 2 non avrà alcun ray tracing”.

La mancanza del supporto al ray tracing di certo non stupisce. Fonti interne a Nvidia avevano nei giorni scorsi parlato proprio dell’assenza di questa opzione che d’altronde, se fosse stata disponibile, sicuramente sarebbe stata tra le prime caratteristiche pubblicizzate con l’annuncio di Red Dead Redemption 2 per PC. La tipologia di opzioni disponibili sarà molto simile a quelle viste nel porting di un altro titolo di Rockstar Games, ovvero Grand Theft Auto 5: sarà ad esempio possibile modificare il dettaglio grafico dell’abbigliamento e sopratutto degli ambienti come le foglie degli alberi, riflessi sulla nave e il realismo dell’acqua.

L’uscita di Red Dead Redemption 2 in versione PC è prevista per il 5 novembre e il gioco è già disponibile per il preload su alcune piattaforme di distribuzione. Il gioco è in vendita sul Rockstar Games Launcher, Epic Games Store e altri distributori digitali. Per chi fosse interessato ad acquistare il titolo di Rockstar Games su Steam dovrà aspettare ancora qualche settimana in più dato che sulla piattaforma di Valve Red Dead Redemption 2 sarà disponibile solo nel mese di dicembre.