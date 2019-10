Red Dead Redemption 2 su PC non supporterà il Ray Tracing?

Red Dead Redemption 2 su PC includerà diverse opzioni, ma pare che non proporrà alcun ray tracing. Ecco i dettagli emersi fino ad ora.

Red Dead Redemption 2, dopo circa un anno di attesa, arriverà finalmente su PC (oltre che su Google Stadia). Il rilascio del gioco avverrà il 5 novembre 2019, anche se non su tutti gli store: Steam, infatti, dovrà attendere dicembre. Per ora abbiamo potuto vedere alcune immagini e un trailer, oltre a scoprire i requisiti di sistema. Non sappiamo molto altro, ma tramite una “fonte affidabile”, come riportato dai colleghi di Multiplayer, Red Dead Redemption 2 proporrà impostazioni grafiche molto simili a quelle di Grand Theft Auto 5.

Ci sarà modo di modificare la qualità delle pellicce, il livello di riflesso sulla neve e la qualità dei dettagli degli alberi. Parlando dell’acqua, potremo modificare riflessi, rifrazione e realismo dei fluidi: tutte cose simili a quanto già visto in GTA 5, come detto. Non mancheranno, però, opzioni aggiuntive, anche se per ora non ci sono dettagli precisi a riguardo. La parte più interessante, in senso negativo purtroppo, è che non ci sarà alcun supporto al ray tracing.

Non siamo troppo sorpresi, visto che fino a questo momento non era stato detto nulla in merito. Il ray tracing è sempre uno dei primi dettagli a venire sbandierati sia dagli sviluppatori che da Nvidia stessa.

A tutto questo, si aggiunge una piccola curiosità: nel trailer condiviso alcuni giorni fa abbiamo potuto vedere alcune sezioni di gioco, ma Rockstar aveva manipolato il meteo per una resa migliore; va però specificato che i giocatori non avranno accesso a questa possibilità (che sarebbe stata utilissima per una modalità foto, ammettiamolo).

Infine, il pre-caricamento di Red Dead Redemption 2 su PC sarà disponibile una settimana prima della data di lancio. La versione Google Stadia, ovviamente, non avrà bisogno di alcun download. Diteci, avete già giocato l’avventura western di Rockstar Games? Lo farete questo novembre?