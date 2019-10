Red Dead Redemption 2 su PC: il trailer ufficiale mostra il gioco in 4K

Red Dead Redemption 2 arriverà presto su PC e, ora, è stato condiviso il primo trailer ufficiale del gioco in 4K e 60 FPS. Ecco il video.

Rockstar pubblicherà a breve termine Red Dead Redemption 2 su PC (oltre che su Google Stadia, non scordiamolo). Dopo averci indicato i requisiti di sistema di questa nuova versione del gioco e averci mostrato i primi screenshot ufficiali, gli sviluppatori hanno rilasciato anche il primo trailer.

Come potete vedere qui sotto, il filmato è disponibile in 4K 60 FPS. Red Dead Redemption 2 in versione PC permetterà di raggiungere, ovviamente, risoluzione e frame rate superiori rispetto alla versione console, oltre a configurazioni widescreen e multi-monitor. La distanza visiva sarà aumentata, le ombre e il sistema di illuminazione saranno migliori, i riflessi più realistici e ci saranno texture più rifinite per alberi, erba e pellicce. Inoltre include contenuti aggiuntivi esclusivi dedicati alla modalità storia.

Il filmato ci permette di bearci della qualità visiva del titolo che colpisci fin dai tempi della versione PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, ovviamente, includerà anche Red Dead Online, il quale punta di certo a ripetere il successo ottenuto da GTA Online su PC.

Red Dead Redemption 2 arriverà su PC il 5 novembre. Il gioco può essere pre-acquistato sul Rockstar Games Launcher, assicurandosi così alcuni bonus unici, come due titoli classici gratis di Rockstar Games per PC, oltre a una serie di incentivi che includono bonus per la modalità Storia e 50 Lingotti d’Oro per Red Dead Online. Sarà poi in vendita anche su Epic Games Store e, solamente nel mese di dicembre, anche su Steam. Diteci, cosa ne pensate di questo primo trailer?