Red Dead Redemption 2 VR: un selvaggio west più reale che mai con questa mod

Nonostante gli anni passati, il titolo targato Rockstar Games riesce a far parlare di sé. Una storia di amore, perdita e lealtà che ci fa interrogare sul significato della parola giustizia, mettendoci di fronte a immani tragedie e attimi di struggente bellezza, questo è Red Dead Redemption 2, ma forse anche qualcosa di più. La trama, seppur semplice, riesce a farci immedesimare incredibilmente ed a buttarci in una ambientazione che dire semplicemente “lascia a bocca aperta” ci pare davvero riduttivo.

Una domanda sorge spontanea, come possiamo vivere al meglio questo incredibile mondo costruito da Rockstar Games? Attraverso la realtà virtuale ovviamente. Lo sviluppatore dietro alla mod VR di GTA 5 ha quindi annunciato che hanno creato una esperienza simile anche per Red Dead Redemption 2 testimoniando tutto con un corposo video apparso su YouTube. Il risultato è assurdo, bastano solo 30 minuti iniziali per capire quanto Luke Ross, il celebre autore, si sia impegnato duramente.

La mod è disponibile in accesso anticipato sul patreon di Ross (vi lasceremo la pagina dedicata proprio a questo indirizzo). Al prezzo di soli 10 dollari potrete supportarlo ed essere aggiornati su tutti gli eventuali dettagli ed informazioni future. L’autore ha spiegato che ci ha messo circa sei mesi a realizzare questa incredibile mod e che ha già dei piani in mente per altri titoli rilasciati nell’ultimo periodo: Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Valhalla in primis.

Il risultato, come già detto in precedenza è a dir poco magistrale. Chissà se questo lavoro venga anche notato dalla stessa software house di Red Dead Redemption 2. In attesa di novità e curiosità extra vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Fateci sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata cosa ne pensate di questa mod.