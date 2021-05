GTA 5 continua a vendere ed è inarrestabile, altro che GTA 6

GTA 5, il capitolo della gloriosa saga targata Rockstar Games, a distanza di otto anni dal suo lancio continua a macinare record su record. Proprio nella giornata di ieri l’azienda americana ha svelato la data di lancio della versione next gen che promette diverse aggiunte anche sulla componente online, particolarmente apprezzata e pubblicizzata dagli streamer più famosi di Twitch.

GTA 5 Michael Franklin

Oltre a rivelare che The Outer Worlds ha venduto oltre 3 milioni di copie, Take-Two si è soffermata anche sui dati relativi a GTA 5. Il quinto capitolo del franchise è in cima alla classica con oltre 145 milioni di unità vendute nel giro di quasi otto anni, numeri che certamente impressionano. Per quanto riguarda invece Red Dead Redemption 2 le vendite superano i 37 milioni. Al di sotto troviamo Borderlands 3 (13 milioni) ed il suo predecessore con oltre 25 milioni.

Se andassimo ad analizzare invece i dati complessivi dell’intero franchise di Grand Theft Auto, i dati sono decisamente da capogiro. La serie ha venduto infatti oltre 345 milioni di unità fino ad oggi e non osiamo immaginare il loro aumento dopo la realese della versione next gen del quinto capitolo e del futuro GTA 6, che ricordiamo essere ancora avvolto in una folta nebbia.

Insomma, GTA 5 risulta essere un vero e proprio successo dovuto anche al fatto che molti streamer su Twitch lo stanno giocando e tenendo in vita grazie alla sua corposa componente online con annesse mod. La più importante è quella RP, che trasforma il giocatore in un vero e proprio NPC con annesse regole vigili da seguire nel server dedicato. Al momento non si hanno notizie certe riguardanti al sesto capitolo, ma con questi dati probabilmente meglio aspettare ancora un po’ e continuare a divertirsi con il quinto episodio che vi invitiamo a recuperare se non lo avete ancora fatto.