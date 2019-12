Resident Evil 2, un enigmatico achievement di Steam fa pensare a un nuovo DLC

Un nuovo achievement di Steam è apparso nella versione PC di Resident Evil 2 e sta portando i fan della serie survival horror a ipotizzare quali futuri contenuti del gioco possa riguardare. Si tratta di un obiettivo ancora del tutto anonimo sia nell’icona che nella descrizione che non fornisce alcun tipo di indizio suo come potrà essere sbloccato.

Dato che al momento non è ancora possibile sbloccarlo ed è inserito nella lista degli achievement segreti, l’unico modo per visualizzarlo è dare un’occhiata agli achievement globali di Resident Evil 2. Sulla sinistra c’è un’icona con la scritta nera “unlock”, in mezzo la sigla IT_name e a sinistra l’icona “lock”. Questo achievement ha dunque tutto l’aspetto di essere semplicemente un placeholder posizionato nell’attesa che quello vero e proprio o venga attivato oppure diventi disponibile con il rilascio del relativo contenuto a cui è collegato.

Come ricostruisce Eurogamer.net, quando un mese dopo l’uscita del gioco era stato rilasciato I sopravvissuti fantasma, anche due trofei aggiuntivi erano stato introdotti e riguardavano proprio i nuovi contenuti. Questo avvalora l’ipotesi che il nuovo achievement possa riguardare proprio un nuovo DLC. Tra le teorie dei fan c’è anche quella di un episodio con protagonista Brad, il proprietario del negozio di armi che si incontra a metà del gioco, oppure la modalità diventata un classico della serie, Mercenari.

Sembra scontato che un possibile annuncio (se dovesse arrivare) sarà rivelato nel corso della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019 che si terrà il 12 dicembre prossimo. Proprio Resident Evil 2 è tra i candidati a miglior gioco dell’anno e arriverà sul palco del Microsoft Theater di Los Angeles con alle spalle già il riconoscimento ottenuto ai Golden Joystick Awards come titolo definitivo dell’anno. In questi giorni, inoltre, si sono moltiplicate le voci anche su un possibile annuncio del remake di Resident Evil 3 durante la cerimonia di premiazione poi prontamente smentite dall’organizzazione di The Games Awards 2019.