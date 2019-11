Resident Evil 2 vince il premio Ultimate Game of the Year dei Golden Joystick Awards

Sono stati proclamati tutti i vincitori, tra cui Resident Evil 2, delle numerose categorie dei 37/esimi Golden Joystick Awards. La cerimonia di quest’anno si è tenuta al London’s Bloomsbury Big Top e ha visto oltre tre milioni e mezzo di votazioni arrivate online da parte dei giocatori che hanno potuto esprimere la propria preferenza per i giochi pubblicati nel corso degli ultimi 12 mesi.

Il premio di Ultimate Game of the Year è andato a Resident Evil 2, o meglio al remake del gioco del 1998 che ha ottenuto l’apprezzamento non solo della critica ma anche del pubblico ottenendo pure il riconoscimento Best Audio. Il Lifetime Achievement è andato invece allo storico sviluppatore (ormai ex) di Sega Yu Suzuki che proprio in questi giorni torna a essere protagonista con l’uscita di Shenmue III. “Dal momento che la mia carriera è cominciata con i cabinati la parola joystick mi riporta al passato. Quindi è un grande onore” ha detto a Radio 1 Newsbeat. “Al giorno d’oggi ci sono così tanti tipi di giochi diversi per smartphone e console e allo stesso tempo tanti tipi di piattaforme. Secondo me è un ambiente molto sano” ha concluso Suzuki.

Fortnite, che aveva ottenuto il premio Ultimate dell’anno scorso, ha vinto il titolo di eSport Game of the Year e alla sua casa di sviluppo Epic è andato il riconoscimento Studio of the Year. Sempre legata a Fortnite è la vincitrice della categoria Best Streamer, si tratta di Ewok che recentemente ha lasciato Twitch per Mixer ed è diventata la prima giocatrice a far parte del Faze Clan.

Tra gli altri premi che vale la pena ricordare c’è quello della critica andato a Control di Remedy, a World of Warcraft Classic per miglior gioco PC e ancora Best Storytelling a Days Gone. Il premio Most Wanted è andato invece al prossimo gioco di Cyberpunk 2077 che uscirà ad aprile e ha sollevato ancora più interesse durante l’E3 2019 per la partecipazione di Keanu Reeves nel ruolo di Johnny Silverhand.