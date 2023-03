Resident Evil 4 Remake è a oggi il capitolo della famosa serie Capcom più difficile da platinare. Tra collezionabili (tra cui Resident Evil 4 Remake castellani che vedrete in questa guida), missioni secondarie e attività extra, il remake è un vero parco giochi per gli amanti degli horror in salsa action. Se state cercando di completare al massimo la vostra esperienza in questo quarto capitolo, sicuramente avrete notato la curiosa locazione di molte statuine sparse per le macro aree di gioco. In questo articolo vi daremo più informazioni possibili per aiutarvi a completare l’ardua impresa.

Vi ricordo che ci sono in tutto ben 16 statuette del castellano sparse in ogni zona. Ne troverete una in ogni capitolo e, alla fine di ogni run completata, il gioco vi segnalerà anche i mancanti per fare più attenzione nella loro ricerca. Il consiglio generale se desiderate approcciarvi a quest’impresa senza vedere troppo è anche quella di farvi guidare dall’udito, poiché le statuette hanno un suono particolare inconfondibile. Rompendole tutte otterrete il trofeo argento “Rivoluzione meccanica” e il Coltello infrangibile come arma bonus nel negozio extra da riscattare.

Resident Evil 4 Remake castellani

Capitolo 1

Troverete la prima statuetta nella zona chiamata “Colonia sul lago”. Seguite il sentiero oltre il ponte, dopo aver spinto il carretto, e continuate verso un’area stretta e scoscesa. Dove nemici vi faranno franare addosso delle pietre, andate a destra ed evitateli. Poco più avanti sarete nella Colonia sul lago: un’area che si affaccia al grande lago della zona, piena di barche e legname. Appena entrati, sulla destra, aprendo la mappa, noterete una casetta con un tetto rotto, che precede la casa principale con la botola (dopo concluderete il capitolo). Entrateci e mirate sopra la spaccatura. Avete trovato il primo castellano di Resident Evil 4 Remake.

Capitolo 2

Dopo aver superato la fabbrica abbandonata e aver incontrato il mercante per la prima volta, dovrete andare a destra per prendere un pezzo, atto a sbloccare la porta accanto al venditore ambulante. Oltrepassatela e sconfiggete i nemici. Salite le scale e vi troverete nell’area prima della villa del capo villaggio. Poco prima che vi aggredisca il nemico con la motosega, aprendo la mappa, noterete sulla sinistra una casetta. Entrateci e a terra vi aspetterà un castellano.

Capitolo 3

Dopo aver superato l’area con il gigante ancora intrappolato, andate verso il mercante che precede la zona con la barca. Alla sua sinistra noterete delle scalette che vi portano in basso, verso le grotte interne del lago. Scendete e andate sulla destra, fino a sporgervi verso l’acqua. Sulla vostra destra noterete il castellano sopra una cassa di legno.

Capitolo 4

Ora che avete la barca siete liberi di esplorare il lago e tutte le zone dove sarà possibile attraccare. Tornate nella zona dove siete stati catturati nel Capitolo 1, che si trova a nord del lago. Se volete scendere nella botola della casa ora troverete anche un tesoro unico. A nord, però, della Colonia sul lago c’è una porta con il simbolo della chiave che avete preso nella villa del capo villaggio. Apritela e andate a destra, seguendo il percorso. Salite le scale sulla sinistra e vi troverete nella zona del primissimo filmato del gioco, chiamata “Altare nella foresta”. Andate a nord della piccola zona e poi guardate in basso a sinistra per colpire la statuetta.

Capitolo 5

Una volta salvata Ashley dalla chiesa sarete liberi di tornare verso il villaggio e in alcune aree precedenti, quindi non andate subito al punto di estrazione. Dirigetevi alla villa del capo villaggio, perché avrete un po’ di cose di fare. Se avrete preso la missione del mercante vicino all’entrate della chiesa del villaggio, avrete anche un nemico potente da sconfiggere che vi aspetterà alla villa per poi sfidarvi al centro del villaggio. Voi però entrate nella grande casa del capo villaggio e salite nella sua camera da letto. A sinistra del letto noterete un quadro leggermente mosso. Interagiteci e tirate la leva. Dite ad Ashley di salire in soffitta e abbassarvi la scala. Interagite con la scala e vi ritroverete in una buia soffitta colma di segreti, documenti, tesori e anche una statuetta del castellano. La troverete in basso a destra, vedendo la mappa.

Capitolo 6

Iniziato il Capitolo 6 vedrete, poco più avanti, la casetta del mercante. Superatela e passate l’insediamento di pattuglia oltre il portone di legno. Oltre quella stretta area vi attende una sorta di ponte con a destra un precipizio, mentre a sinistra una casetta con un nemico e un tesoro all’interno. Sulla destra dell’entrata per la prossima area, vicino a un falò improvvisato, scorgerete il castellano, intento a salutarvi da un blocco di marmo.

Capitolo 7

Dopo aver preso la chiave del sotterraneo e aver affrontato il grosso nemico cieco, raggiungete Ashley e proseguite usando la chiave. Vi troverete nella stanza prima della camera del tesoro, ossia prima degli enigmi legati alla spada e ai cavalieri. In questa stanza troverete diverse risorse e approvvigionamenti. A sinistra della stanza (a destra al centro guardando la mappa) troverete un mobile con uno Spinello sopra. Sulla destra, sopra un alto mobile, scorgete il castellano.

Capitolo 8

Nella zona dei “Bastioni del castello” troverete diverse torri con dei contrappesi. Da sinistra a destra. guardando la mappa, vedrete 4 strutture. Una volta raggiunta la seconda torre, dove ci sarà il gigante intento a colpirvi per la prima volta con dei massi, buttatevi a destra e sparate al contrappeso accanto alla porta della prima torre. Salite la scala sulla destra e raggiungerete il tetto della struttura. fate il giro e andate sulla destra della piccola area, troverete il castellano sopra dei sacchi.

Capitolo 9

Nella zona del Cortile, dove ci sono i tre stendardi da abbassare per andare verso la statua chimerica, vi troverete in un labirinto con tanti cani e oggetti da raccogliere. Scendete le scale, andate davanti alle scale centrali, poi sinistra. Seguite la strada, poi andate a sinistra e ancora a sinistra. Seguite la strada e andate a destra fin sotto le scale. Lì vedrete la statuetta del castellano in basso a destra.

Capitolo 10

Nella zona delle miniere raggiungerete la parte in cui dovrete usare i carrelli per spostarvi tra le varie zone. Dopo il primo tratto sui binari, vi troverete in una zona chiamata “Punto di sosta”. Entrate nella casetta in quest’area e uscite sul balconcino. A destra troverete un tesoro, mentre in alto, sopra il muro della struttura, il castellano.

Capitolo 11

Una volta che sarete arrivati alla funivia per la torre dell’orologio, e fatte tutte le cose prima di passare alla nuova area, prendetela e andate verso la zona con la statua di Salazar che sputa fiamme. Al piano terra, ai piedi della statua, troverete diverse risorse e barili. In alta a sinistra dell’area, guardando la mappa, troverete la statuetta del castellano.

Capitolo 12

Dopo essere stati scaraventati da Salazar nella zona delle Profondità del castello, vi troverete in un’area con con degli spuntoni e dell’acqua. Passate la zona e rompete la breccia vicino al corpo con la corona e passate oltre. Seguite le fogne e raggiungerete il mercante in una stanzetta sulla sinistra. Uscite dalla sua stanza e guardate davanti al muro. Nella grata davanti alla porta del mercante vedrete a testa in giù la statuetta del castellano.

Capitolo 13

Dopo aver superato la zona del “Pontile” e aver oltrepassato la porta di metallo verso la nuova area, vi troverete davanti a un gigantesco laboratorio con delle luci e un portone giganti. Davanti a quest’ultimo vi attenderanno alcuni nemici, sconfiggeteli. In basso a destra, invece, noterete un grosso camion con dietro la statuetta del castellano. Per sparargli, vi consigliamo di tornare nella primissima area sopraelevata e mirare dietro all’automezzo in basso.

Capitolo 14

Superata la zona del “Deposito di ambra”, vi troverete in un’area super militarizzata. Seguite il sentiero e troverete dei nemici vicino al fuoco, fateli fuori. A sinistra della zona “Accampamento”, guardando la mappa, noterete una scaletta che vi farà salire su una zona sopraelevata con una piccola casetta con dei computer. Sopra gli armadietti sulla destra troverete il castellano.

Capitolo 15

Dopo aver visto precipitare l’elicottero del vostro amico Mike nella zona delle “Rovine sulla scogliere”, continuate verso la strada a sinistra della mappa, verso la porta rossa. Oltrepassatela e sarete in una zona con dei sacchi neri con alcuni esemplari inquietanti ad attendervi. Nella stanzetta a nord dell’area subito prima del deposito esemplari, sopra le travi della stanza, troverete il castellano.

Capitolo 16

Dopo la boss fight finale contro Saddler, vi troverete in un momento della storia in cui tutta la base nemica sta per esplodere e inizierà un conto alla rovescia che dovrete rispettare per uscire da lì sani e salvi. Correte verso la porta dopo il ponte distrutto ed evitate il nemico che fugge verso di voi. Vi troverete in una stanza con diversi mostri a terra incapaci di attaccarvi. Sulla destra della stanza, sopra le casse di legno, troverete l’ultimo castellano nel buio. Se non lo vedete subito, vi basterà ricaricare il checkpoint e tornare nella zona destra della stanza per ispezionarla. Vi consigliamo di guardare in alto, oltre il muletto.

