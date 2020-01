Resident Evil 8: i recenti leak parlano di una vecchia versione, non ci saranno lupi mannari?

Torniamo a parlare ancora una volta di Resident Evil 8, il non annunciato gioco di Capcom che tutti i fan attendono. Il titolo è stato al centro delle nostre attenzioni negli ultimi giorni a causa di una serie di rumor, provenienti da più direzioni. La voce più rumorosa ha affermato che questo ottavo capitolo numerato proporrà sia ritorni (Ethan, Chris Redfield e gli zombie) ma anche alcune novità, come ad esempio i lupi mannari.

Pare però che tutto quello che è stato riportato sia in realtà legato a una vecchia versione del gioco, ormai scartata. La fonte è ancora una volta l’insider AestheticGamer, che ha regolarmente chiacchierato di Resident Evil 8 e di Silent Hill negli ultimi giorni. L’insider aveva già detto la sua, infatti, svelando che RE 8 era stato “cancellato e ripristinato” non molto tempo fa: ora, in seguito ai nuovi rumor, fa ulteriore chiarezza sulla questione.

AestheticGamer afferma che le informazioni circolate, per quanto non possa confermarle tutte in prima persona, fanno parte di una prima proposta legata a Resident Evil 8, ideata dal primo director del gioco che sarebbe anche il creatore di alcune delle idee più strambe di Resident Evil 7. Tale persone voleva quindi allontanarsi dalla “tradizione Resident Evil”. Capcom non ha però dato il via libera (AestheticGamer afferma anche che era “abbastanza ovvio” un tale risultato).

Queste proposte, però, potrebbero essere riutilizzate per un gioco spin-off della serie. Nel frattempo, Capcom pare aver organizzato dei playtest tramite i quali ha deciso quanto di già realizzato tenere, prima di mettersi al lavoro sul “vero” Resident Evil 8. L’unica cosa che l’insider ritiene certa è che le informazioni dei recenti leak non rappresentano la direzione che il nuovo capitolo prenderà.

Ovviamente, tutto ciò di cui abbiamo discusso è un insieme di leak, rumor e speculazioni senza alcuna base ufficiale. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da parte di Capcom, ma è probabile che si debba aspettare a lungo.