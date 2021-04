Resident Evil 9 sarà in prima persona e chiuderà la trilogia

Mentre tutti gli appassionati della serie Capcom sono in attesa di poter giocare a Resident Evil Village, magari con la presunta nuova demo, un noto insider anticipa già alcuni dettagli sul nono capitolo della saga. Con il settimo capitolo avevamo fatto la conoscenza di Ethan Winters vestendo i suoi panni nella casa della famiglia Baker, e con lo stesso personaggio potremo a breve esplorare il villaggio di Resident Evil Village. L’insider, con un post su ResetEra, potrebbe aver già svelato alcune interessanti informazioni sul finale delle avventure del protagonista.

Dusk Golem, che si è fatto notare dalla community per le sue affermazioni rivelatesi spesso veritiere, è tornato ad esprimersi in merito a Resident Evil Village svelando anche alcune informazioni riguardanti Resident Evil 9, non ancora annunciato. La prima degna di nota è che, secondo Dusk Golem, la scelta di impostare l’ottavo capitolo come diretto sequel del settimo è stata presa molto presto nello sviluppo, e che molti dettagli di Resident Evil 7 saranno spiegati maggiormente in Village.

Scopriamo poi che Resident Evil 7, Resident Evil Village e Resident Evil 9 saranno collegati tra di loro, formando quindi una trilogia attualmente in sviluppo negli studi di Capcom. Questo potrebbe significare con ogni probabilità che anche Resident Evil 9 sarà in prima persona come il settimo e il nono capitolo. Golem sospetta anche che dopo la conclusione della trilogia il team vorrà concentrarsi maggiormente sul creare storie individuali e slegate dai titoli precedenti, abbandonando la numerazione dei giochi.

(2/2) RE7>RE8>RE9 have a connected, planned out story as all ended up in dev close together.

I also suspect this is why they want to move past numbered titles after RE9, to tell more self-contained stories rather than have to plan out stories ahead of time, but its cool here.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021