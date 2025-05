Resident Evil 9 potrebbe arrivare molto prima di quanto pensi

Il panorama videoludico horror sta per essere scosso da un nuovo capitolo della saga che ha rivoluzionato il genere. Sono trascorsi otto anni da quando Resident Evil 7 ha rivitalizzato il franchise Capcom con la sua innovativa prospettiva in prima persona e un'atmosfera claustrofobica che ha conquistato sia i veterani che i nuovi giocatori. Da allora, la serie ha mantenuto un ritmo di pubblicazioni regolare, alternando remake di successo e capitoli principali, con l'ultimo Resident Evil Village (ottavo capitolo) rilasciato nel 2021. Ma ora gli occhi dei fan sono puntati verso quello che potrebbe essere l'episodio più ambizioso della serie: Resident Evil 9.

Sebbene Capcom non abbia ancora annunciato ufficialmente Resident Evil 9, lo sviluppo del gioco è ormai un segreto di Pulcinella nell'industria. Analizzando la cronologia recente della serie, emerge un pattern significativo: tra Resident Evil 7 e Village sono trascorsi esattamente quattro anni. Seguendo questa logica, il nono capitolo dovrebbe teoricamente debuttare nel 2025, rispettando lo stesso intervallo temporale. Tuttavia, considerando le voci che descrivono questo progetto come il più ambizioso mai realizzato nella storia della serie, è ragionevole ipotizzare che potremmo dover attendere fino al 2026.

La strategia comunicativa di Capcom per i capitoli principali della serie segue uno schema preciso. Resident Evil Village fu annunciato l'11 giugno 2020 e pubblicato il 7 maggio 2021, con un intervallo di circa 11 mesi. Analogamente, Resident Evil 7 venne presentato il 13 giugno 2016 per poi arrivare sul mercato il 24 gennaio 2017, dopo soli 7 mesi. Questo suggerisce che la casa giapponese preferisce rivelare i suoi titoli di punta meno di un anno prima del lancio effettivo.

Se analizziamo ulteriormente questi dati, emerge un altro elemento ricorrente: entrambi i precedenti capitoli principali sono stati annunciati nel mese di giugno. Non è quindi azzardato ipotizzare che anche Resident Evil 9 possa seguire questa tradizione. Considerando un lancio previsto per il 2026, non sarebbe sorprendente assistere a un reveal ufficiale nei prossimi mesi, soprattutto alla luce di alcuni recenti teaser condivisi da Capcom che hanno alimentato le speculazioni.

I rumor riguardanti Resident Evil 9 descrivono un progetto dalle ambizioni smisurate, che potrebbe portare la serie verso territori inesplorati, sia in termini narrativi che di gameplay. Gli sviluppatori sembrano intenzionati a superare i confini stabiliti dai capitoli precedenti, creando un'esperienza che possa ridefinire ancora una volta gli standard del genere survival horror. Questa volontà di innovare potrebbe giustificare tempi di sviluppo più lunghi rispetto alla media della serie.

Mentre attendiamo con trepidazione notizie ufficiali, continueremo a monitorare ogni potenziale indizio. Il silenzio di Capcom nasconde probabilmente un lavoro febbrile su quello che potrebbe essere un capitolo definitivo per questa generazione di console. La domanda non è più "se" Resident Evil 9 arriverà, ma quando e in quale forma sorprenderà ancora una volta gli appassionati del genere.