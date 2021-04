Resident Evil Village introduce nuovi nemici

Il fine settimana porta con sé una nuova demo di Resident Evil Village ma anche alcuni aggiornamenti per quanto riguarda i nemici presenti nel nuovo capitolo del franchise Capcom. I giocatori hanno già avuto modo di fare la conoscenza di Lady Dimitrescu, uno dei primi villain presentati dalla publisher e sviluppatore ma ovviamente all’interno del gioco ce ne saranno molti altri e grazie al reveal avvenuto nelle scorse ore possiamo finalmente presentarveli.

Come è possibile apprendere, in realtà Lady Dimitrescu non sarà il villain principale di Resident Evil Village. La donna vampiro è infatti una delle servitrici di Madre Miranda, che sarà il vero nemico del nuovo capitolo. Oltre alla Vampira, gli altri servitori sono Karl Heisenberg, ingegnere che vive nella fabbrica che apprtiene alla sua famiglia, Salvatore Moreau definito da Capcom come uno dei personaggi più orribili della terra e Donna Beneviento, che manovra una marionetta di nome Angie, con tanto di volto coperto.

Ovviamente i segreti non finiscono qui. I servitori di Madre Miranda sono solamente la punta dell’iceberg del nuovo Resident Evil Village. Sono infatti diversi i misteri che circondano la storia del nuovo capitolo della saga made in Capcom, tra cui i possibili e vasti collegamenti tra il capitolo precedente della saga, ovvero il settimo. Alcuni rumor infatti parlano di una trilogia collegata tra il capitolo 7, il capitolo 8 e un eventuale capitolo 9: non è dunque escluso che ci possano essere dei veri e propri plot twist in merito alla trama.

Resident Evil Village debutterà il 7 maggio 2021. Il titolo giungerà su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S ma anche PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Di recente sono state leakate alcune copie in Australia, dunque vi invitiamo ovviamente a fare particolare attenzione ad eventuali spoiler che potrebbero a breve raggiungere la rete, rovinando dunque l’esperienza di gioco.